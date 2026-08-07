Almanya’nın Köln kentinde Ren Nehri’ndeki su seviyesinin düşmesiyle 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 500 kilogramlık ABD yapımı bir uçak bombası ortaya çıktı. Rheinpark yakınlarında tespit edilen mühimmatın etkisiz hale getirilmesi için ekipler harekete geçerken, kentin kritik noktalarında geniş çaplı tahliye ve güvenlik tedbirleri uygulandı.

400 METRELİK GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Bomba imha çalışmaları kapsamında bölgede 400 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu. Tehlike bölgesinde kalan RTL yayın merkezinin Köln-Deutz’taki binası tamamen boşaltılırken, medya kuruluşunun bu akşamki ana haber bültenini zorunlu olarak Berlin stüdyolarından sunacağı duyuruldu.

BÖLGE TAMAMEN TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye operasyonu doğrultusunda, çoğunluğunu yakındaki bir huzurevinde kalan yaşlıların oluşturduğu yaklaşık 360 kişi bölgeden tahliye edildi. Rheinpark’ın büyük bölümü, Zoobrücke Köprüsü, Tanzbrunnen çevresi ve Ren Nehri’nin her iki yakasını kapsayan kısıtlamaların imha süreci tamamlanana kadar devam edeceği bildirildi.