Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu, tamamlandığında 500 kilometreden uzun yeni bir ulaşım koridoru oluşturacak. Çin'in Sincan bölgesindeki Kaşgar'dan başlayacak hat, Kırgızistan'ın dağlık bölgelerini aşarak Özbekistan'ın Andican kentine ulaşacak. Demiryolunun hem yük hem de yolcu taşımacılığında kullanılması planlanıyor.

DAĞLARIN ARASINDAN 27 TÜNEL GEÇECEK

Projenin tam ölçekli inşaatına Haziran 2025'te başlandı. Güzergâhın en zorlu bölümünü oluşturan Kırgızistan'da 27 tünel, 43 köprü ve 20 tren istasyonu için çalışmalar yürütülüyor. İlk tamamlanan yapı ise 209,6 metre uzunluğundaki Kosh Dobo North No. 2 Tüneli oldu.

Hattın yaklaşık 305 kilometrelik bölümü Kırgızistan'dan geçecek. Dağlık coğrafya nedeniyle güzergâhın önemli bir kısmında tünel ve köprüler kullanılacak. Böylece Çin ile Özbekistan arasında Kırgızistan üzerinden doğrudan demiryolu bağlantısı kurulacak.

Proje aslında yaklaşık 30 yıldır gündemde. İlk planların 1990'lı yıllarda ortaya çıkmasına rağmen finansman, zorlu arazi koşulları ve ülkelerde kullanılan farklı ray genişlikleri nedeniyle çalışmalar uzun süre başlayamadı. Ray sistemleri arasındaki fark nedeniyle yüklerin Kırgızistan'daki Makmal bölgesinde aktarma yapılarak yoluna devam etmesi planlanıyor.

ÇİN'DEN AVRUPA'YA YENİ KORİDOR

Demiryolunun özellikle uluslararası yük taşımacılığında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Çin'den çıkan yükler Kırgızistan ve Özbekistan üzerinden Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa yönüne taşınabilecek. Yeni güzergâhın mevcut rotalara alternatif oluşturması ve bazı yüklerin varış süresini 8 güne kadar kısaltması hedefleniyor. Aynı hat üzerinde şehirler ve ülkeler arasında yolcu trenlerinin de işletilmesi planlanıyor.

Projenin Haziran 2031'de hizmete alınması hedefleniyor. Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu'nun toplam maliyetinin ise yaklaşık 4,7 milyar dolar olması bekleniyor. Böylece onlarca tünel ve köprünün yer aldığı hat, Orta Asya'da son yıllarda gerçekleştirilen en büyük demiryolu yatırımlarından biri olacak.