Ülkede yürütülen testlerde kullanılan L0 serisi trenler, sürtünmeyi ortadan kaldıran özel manyetik sistem sayesinde raylara temas etmeden ilerliyor. Bu teknoloji, trenin hem daha hızlı hem de daha sessiz hareket etmesini sağlıyor. Yapılan denemelerde bu trenlerin 500 km/s hızla stabil şekilde yol alabildiği görülürken, testlerde 600 km/s’nin üzerine çıkan rekorlara da ulaşıldı.

GELENEKSEL HIZLI TRENLERİ GERİDE BIRAKIYOR

Klasik hızlı trenler genellikle 300 km/s civarında hız yapabilirken, maglev sistemi bu sınırı ciddi şekilde aşıyor. Manyetik kuvvetlerle havada süzülerek ilerleyen trenler, tekerlek ve ray arasındaki sürtünme sorununu tamamen ortadan kaldırıyor. Bu da daha yüksek hız ve daha kısa seyahat süreleri anlamına geliyor.

SEYAHAT SÜRELERİ KISALACAK

Planlara göre bu yeni nesil hat sayesinde Tokyo ile Nagoya arasındaki mesafe yaklaşık 40 dakikaya kadar düşebilecek. İlerleyen aşamalarda Osaka’ya kadar uzatılması planlanan proje tamamlandığında, şehirler arası ulaşım neredeyse uçakla yarışacak seviyeye gelecek.

HENÜZ TAM OLARAK HİZMETE AÇILMADI

Her ne kadar testler başarıyla devam etse de, bu sistem henüz ticari olarak tam anlamıyla devreye alınmış değil. Projenin ilk aşamasının 2030’lu yıllarda hizmete girmesi planlanıyor.

Japonya’nın bu hamlesi, gelecekte ulaşım alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek bir teknoloji olarak görülüyor. Özellikle hız, konfor ve enerji verimliliği açısından maglev trenlerin, demiryolu taşımacılığında yeni standartları belirlemesi bekleniyor.