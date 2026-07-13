Proje, Fraunhofer Enerji Altyapıları ve Jeotermal Sistemler Enstitüsü (Fraunhofer IEG) tarafından yürütülüyor. Araştırmacılar, bölgedeki kaya katmanlarının sıcaklığını, yapısını ve ısı akışını inceleyerek jeotermal enerji potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışıyor.

ESKİ MADEN SAHASI YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Çalışmalar, geçmişte Avrupa'nın en önemli taş kömürü üretim merkezlerinden biri olan Zollverein sahasında gerçekleştiriliyor. Sondaj sırasında çıkarılan kaya örnekleri ve sıcaklık verileri laboratuvarlarda analiz edilerek, bölgenin uzun vadede ne kadar ısı üretebileceği hesaplanıyor.

Araştırmacılar, elde edilecek verilerin yalnızca Essen'deki proje için değil, Almanya'daki diğer eski maden sahalarının da jeotermal enerjiye dönüştürülmesine rehberlik edeceğini belirtiyor.

HEDEF DOĞAL GAZIN YERİNİ ALMAK

Projeyle birlikte yer altındaki doğal ısının konutlar, kamu binaları ve sanayi tesislerinin ısıtılmasında kullanılması planlanıyor. Böylece fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve karbon emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Uzmanlar, sondaj çalışmalarından elde edilecek sonuçların olumlu olması hâlinde bölgede daha kapsamlı jeotermal enerji sistemlerinin kurulacağını belirtiyor. Başarılı olması durumunda, yıllarca kömür çıkarılan Zollverein sahası bu kez temiz enerji üreten örnek merkezlerden biri haline gelecek.