Norveç'in Mongstad kıyılarında, deniz yüzeyinin 500 metre altına kurulan "Flocean One" denizaltı desalinasyon tesisi üretime başladı. Okyanus tabanındaki doğal hidrostatik basıncı kullanan sistem, günde 1 milyon litre içme suyu üretiyor.

Nisan ayında Oslo'dan bölgeye taşınan 22 tonluk ekipman, ilk üretimini 22 Haziran'da yaptı. Tesis, temmuz başından bu yana tam kapasiteyle kesintisiz çalışıyor.

OKYANUS BASINCIYLA ENERJİ TASARRUFU

Geleneksel tesislerin aksine yüksek güçlü kara pompalarına ihtiyaç duymayan sistem, 500 metre derinlikteki doğal basınçtan yararlanıyor. Şirket verilerine göre bu yöntem, enerji tüketimini %40 ila %50 oranında düşürüyor. Elektrik enerjisi ise suyun karaya pompalanması ve izleme sistemleri için kullanılıyor.

DAHA AZ KİMYASAL

Güneş ışığının ulaşmadığı derinliklerde alg ve biyokütle oluşumu sınırlı olduğundan, filtrelerin tıkanma riski azalıyor. Bu durum, geleneksel kimyasal ön arıtma ihtiyacını ortadan kaldırırken; ön arıtma altyapısını %60, kıyı arazi kullanımını %95 oranında küçültüyor.

Sistemden elde edilen suyun Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Norveç standartlarına uygunluğu testlerle doğrulandı.

HER BİRİ BİNLERCE KİŞİYE İÇME SUYU SAĞLAYACAK

İşlem sonrası ortaya çıkan tuzlu konsantre, kimyasal içermeksizin doğrudan derin deniz tabanına bırakılıyor. Deşarjın 30 metre içinde doğal tuzluluk seviyesine döndüğü belirtilse de Fensfjorden deniz koridorundaki etkiler sürekli izleniyor.

Yaklaşık 6.000 hanenin su ihtiyacını karşılayan Flocean One, modüler yapısıyla ileride her biri 37.500 kişiye hizmet verecek kapasiteye genişletilebilecek. Proje, şirketin Maldivler dahil dünya genelinde planladığı 15'ten fazla proje için referans oluşturuyor.