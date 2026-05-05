Norveç merkezli proje, klasik lüks yat anlayışından farklı olarak yalnızca konfor değil, aynı zamanda bilimsel araştırmaları da merkeze alıyor. Gemi, okyanus araştırmaları için özel laboratuvarlar, sonar sistemleri ve derin deniz araçlarıyla donatılıyor.

LÜKS VE BİLİM BİR ARADA

REV Ocean, dışarıdan bakıldığında dev bir süper yat gibi görünse de aslında hibrit bir konsept sunuyor. Hem bilim insanlarını hem de sınırlı sayıda misafiri ağırlayabilecek şekilde tasarlanan gemi, aynı anda onlarca araştırmacıya ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip.

Gemide iki helikopter pisti, denizaltı araçları, gelişmiş araştırma ekipmanları ve uzun süreli seferler için özel sistemler bulunuyor. Ayrıca buzlu sularda ilerleyebilecek şekilde güçlendirilmiş gövdesi sayesinde kutup bölgelerinde bile görev yapabilecek.

AMAÇ SADECE LÜKS DEĞİL

Bu dev projenin arkasındaki en önemli hedeflerden biri, okyanusların korunmasına katkı sağlamak. Gemi, deniz yaşamını incelemek, kirliliği analiz etmek ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek için kullanılacak.

Yaklaşık 500 milyon dolara mal olduğu belirtilen proje, yalnızca bir yat değil; aynı zamanda dünyanın en büyük mobil araştırma platformlarından biri olma iddiası taşıyor.

DENİZLERDE YENİ BİR DÖNEM

REV Ocean tamamlandığında, hem boyut hem de teknik kapasite açısından mevcut tüm süper yatların önüne geçecek. Yaklaşık 17 knot hıza ulaşabilen ve uzun menzilli seferler yapabilen gemi, aylarca denizde kalabilecek şekilde tasarlanıyor.

Bu proje, lüks deniz taşımacılığı ile bilimsel araştırmayı bir araya getirerek sektörde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.