Teslim edilen ilk obüsler Bergslagen Topçu Alayı A 9 bünyesinde kullanılacak. Sonbaharda 2 Archer 8x8'in daha teslim edilmesiyle eğitim için ayrılan sistem sayısı 6'ya çıkacak. Yeni obüsler 2026-2027 eğitim döneminden itibaren askerlerin eğitiminde aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

TOPLAM 48 ADET TESLİM EDİLECEK

İsveç Savunma Malzeme İdaresi, BAE Systems Bofors ile 48 adet Archer 8x8 tedariki için sözleşme imzaladı. 2023'te açıklanan anlaşmanın değerinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğu belirtiliyor. İlk 6 eğitim sisteminin ardından kalan obüslerin teslimatına geçilecek ve programın en geç 2030'da tamamlanması planlanıyor.

Yeni Archer'ın önceki 6x6 versiyonundan en önemli farklarından biri taşıyıcı platformu. 155 milimetrelik top sistemi, arazi kabiliyetine sahip zırhlı 8x8 askeri kamyon üzerine yerleştirildi. Yeni araç karayolunda 80-90 kilometre hıza ulaşabiliyor. Önceki 6x6 versiyonda ise bu değer 50-60 kilometre seviyesindeydi.

Bu değişiklik sayesinde sistemlerin birliklerle birlikte daha hızlı hareket edebilmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelere daha kısa sürede intikal etmesi amaçlanıyor. FMV ayrıca yeni aracın personel için daha yüksek koruma sağladığını belirtiyor.

2 DAKİKADAN KISA SÜREDE ATEŞ EDİP UZAKLAŞABİLİYOR

Archer 8x8'in öne çıkan özelliklerinden biri ateş ettikten sonra bulunduğu noktadan hızla ayrılabilmesi. Sistem yaklaşık 20 saniyede atış pozisyonuna geçebiliyor. Altı mermi ateş edip yeniden hareket ederek 500 metre uzaklaşması ise toplamda 2 dakikadan kısa sürüyor. Bu işlemler sırasında mürettebatın zırhlı kabinden çıkması gerekmiyor.

Obüsün menzili kullanılan mühimmata bağlı olarak 50 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Tam otomatik atış ve yükleme sistemi sayesinde personel, topun kontrolünü korumalı kabinin içerisinden gerçekleştiriyor.

Yeni Archer 8x8'lerin özellikle İsveç'in güneyi ile Gotland'daki topçu kapasitesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor. İsveç ordusu, uzun menzilli dolaylı ateş sistemlerinin modern savaş ortamında giderek daha önemli hale geldiğini belirtiyor.