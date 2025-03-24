İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, aralarında sinema, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasından 500 ismin yer aldığı bir grup sanatçı bir bildiri yayımlayarak duruma tepki gösterdi. Bildiride, “İmamoğlu ve yol arkadaşlarına yapılan bu zorbalığı kabul etmiyoruz” ifadeleri yer aldı.

"SON AŞAMADIR"

“Hukuk, Adalet ve Demokrasi İçin Omuz Omuza!” başlığıyla paylaşılan bildiride, hukukun muhalefeti susturmak için kullanıldığına dikkat çekilerek, “Bu yalnızca seçilmiş temsilcilere değil, milyonların iradesine uzun süredir yapılan müdahalelerin son aşamasıdır” denildi.

destek ziyareti.

İmamoğlu’na yönelik destek sadece imzalarla sınırlı kalmadı. Önceki gün bir çok sanatçı İBB binasına destek ziyaretinde bulunmuştu.

Özge Özpirinççi, Deniz Seki, Ece Erken, Özge Ulusoy, Hafsanur Sancaktutan, Zeynep Farah Abdullah, Zeynep Bastık, Sertap Erener ve Şahan Gökbakar gibi onlarca sanatçı da sosyal medya hesaplarından Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’sini paylaşarak İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etti. Bazı sanatçıların da profellerini kararttıkları görüldü.