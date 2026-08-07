Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan öğretmen çocuğu Umut Güzel, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye genelindeki 452 birinci arasında yer aldı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk sıraya yazdığı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ne yerleşti.

"Hedefime ulaştım"

Başarısının ardından konuşan Umut Güzel, en büyük hayalinin Kabataş Erkek Lisesi olduğunu belirterek, "Bu süreçte hedefim baştan beri Kabataş Lisesi'ydi ve hedefime ulaştım. Herkesin düzenli ve programlı çalışarak hedefine ulaşabileceğini düşünüyorum." dedi.

Gelecekte yurt dışında yazılım mühendisi olmak istediğini söyleyen Güzel, hazırlık sürecinde herhangi bir dershaneye gitmediğini belirterek, "Evde mümkün olduğunca anneme yardım etmeye çalıştım ve boş zamanımı verimli değerlendirdim. Bana destek olan aileme, öğretmenlerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Babası: Gururluyuz

Cumhuriyet Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler öğretmeni olan baba Halim Güzel, oğlunun başarısından büyük gurur duyduklarını söyledi.

Güzel, "Bu başarıda okul idaremizin ve öğretmen arkadaşlarımızın büyük emeği var. İnşallah bütün çocuklarımız hedeflerine ulaşır. Umut'un daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Annesi: Çok emek verdi

Ev hanımı anne Bilge Güzel ise oğlunun uzun süre büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "En büyük hayali Kabataş Lisesi'ydi ve bunu başardı. Çok çalıştı, çok emek verdi ve karşılığını aldı. Çalışan bütün çocukların başaracağına inanıyorum." dedi.