Sahra Çölü'nün güney ucunda yer alan Sahel bölgesinde, geleneksel ağaçlandırma çalışmalarının başarısız olmasının ardından uygulamaya konulan yeni bir ekolojik proje, bozulmuş toprakların kurtarılmasında başarı sağladı. Bölgeye stratejik olarak yeniden dahil edilen yerli hayvan türleri, çölleşmenin ilerlemesini doğal ve sürdürülebilir yöntemlerle tersine çevirdi.

500 ADET DEV KAPLUMBAĞA DOĞAYA BIRAKILDI

Aşırı toprak sıkışması nedeniyle yağmur sularının yeraltına sızamadığı kurak Sahel bölgesine, proje kapsamında beş yüz adet dev kaplumbağa bırakıldı. Centrochelys sulcata türüne ait bu sürüngenlerin derin yeraltı tünelleri kazmasıyla birlikte, kumlu yüzeydeki sertleşmiş kabuk kırıldı. Kaplumbağaların bu mekanik faaliyeti, suyun toprağa sızmasını sağlarken bölgesel bitki örtüsünün yeşermesi için gerekli tohumların çimlenebileceği yollar oluşturdu.

5 YILLIK İZLEMENİN ARDINDAN SONUÇLAR OLUMLU OLDU

Projenin beşinci yılında gerçekleştirilen sürekli izleme ve takip çalışmalarının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Daha önce tamamen çorak ve ıssız olan arazide köklü yapısal değişiklikler kaydedildi. Bölgede geniş bitki örtüsü alanlarının oluştuğu tespit edildi.

Yeniden ekosisteme kazandırılan faunanın toprak üzerindeki olumlu etkisi kanıtlandı. Uzmanlar, ulaşılan bu sonuçların ardından, biyolojik yöntemlerle yürütülen çölleşmeyle mücadele projelerinde yeni bir standardın belirlendiğini ifade etti.