15. yüzyılın başlarında Bohemya bölgesinde patlak veren Hussit Savaşları sırasında yağmadan korunması amacıyla Karlstejn Kalesi’nin taş duvarları içine saklanan kraliyet hazinesi, inşaat çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarıldı. Saklayan kişilerin savaşta hayatını kaybetmesi nedeniyle 450 yılı aşkın süre izine ulaşılamayan koleksiyon, dönemin saray yaşamına ışık tutuyor.

1420’li yıllarda Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ile Hussitler arasında yaşanan çatışmalar sırasında, dönemin imparatoru IV. Karl tarafından krallık zimmetlerini korumak amacıyla yaptırılan Karlstejn Kalesi yoğun kuşatma altında kaldı. Saldırılar esnasında kalede bulunan altın ve gümüş yemek takımları, ziynet eşyaları ve ayin kupaları, muhafızlar ve saray görevlileri tarafından kalenin kalın taş duvarlarının içerisindeki gizli bir bölmeye örülerek gizlendi.

Hazineyi saklayan kişilerin çatışmalar ve salgın hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine gizli bölmenin yeri unutuldu. Koleksiyon, yüzyıllar boyunca herhangi bir belgede ya da haritada yer almadı.

RESTORASYON SIRASINDA TESADÜFEN BULUNDU

1870'li yıllarda mimar Josef Mocker yönetiminde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında işçiler, kalenin kule duvarlarında bir boşluk tespit etti. Yapılan kazılarda, 14. yüzyılın ikinci yarısına ait 300’den fazla tarihi eser çıkarıldı.

Bulunan parçalar arasında som altın ve gümüş kadehler, işlenmiş takılar, giysi aksesuarları ve dönemin saray kullanımına ait kap kacaklar yer alıyor.

Arkeologlar ve tarihçiler tarafından Orta Çağ Avrupa saray yaşamına dair en kapsamlı buluntu gruplarından biri olarak değerlendirilen Karlstejn Hazinesi, günümüzde Prag Ulusal Müzesi'nde sergileniyor.