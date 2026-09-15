

Günümüzde yapay zeka sistemlerinin kontrol dışına çıkma riski hararetle tartışılırken, ünlü kâhin Nostradamus'un Les Propheties (Kehanetler) kitabındaki gizemli ifadeler yeniden gündemin ilk sırasına yerleşti.

Metinde doğrudan "bilgisayar" ya da "yapay zeka" kelimeleri geçmese de, araştırmacılar ve takipçiler 16. yüzyıldan kalan sembollerin günümüz teknolojisini işaret ettiğini savunuyor.

“YALNIZ BEYİN” BİLGİSAYARI MI SİMGELİYOR?

Tartışmaların merkezinde, Nostradamus’un "Century IV, Quatrain 31" (4. Yüzyıl, 31. Dörtlük) olarak kayıtlara geçen dizesi yer alıyor. Dörtlükte geçen kilit ifadeler ve modern yorumları şu şekilde öne çıkıyor:

Yalnız Beyin: Kâhin takipçilerine göre bu ifade, tek başına işlem yapan bir bilgisayarı veya insan ötesi makine zekasını temsil ediyor.

Ölümsüzlüğe Davet: İnsan bilincinin dijital ortamlara ve sunuculara aktarılarak "dijital ölümsüzlüğe" ulaştırılmasını simgelediği iddia ediliyor.

Yeni Bilge: Gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve süper zeka sistemlerine işaret ettiği öne sürülüyor.

1989'DAKİ "ORGANİK BİLGİSAYAR" İDDİASI YENİDEN DOLAŞIMDA

Nostradamus’un bu kehanetinin teknolojiyle ilişkilendirilmesi aslında yeni bir olgu değil. ABD'li hipnoterapist Dolores Cannon, 1989 yılında yayımladığı Conversations with Nostradamus kitabında bu kehanete dikkat çekmişti.

Cannon, hipnoz seanslarında Nostradamus ile iletişim kurulduğunu öne sürerek, dörtlüğün gelecekteki bir dahiyi anlattığını iddia etmişti. Bu teoriye göre meşhur dahi, ölümünden sonra da bilgilerinin yaşaması için zihnini bir "organik bilgisayara" aktaracaktı. Bilimsel bir temeli bulunmayan bu iddia, günümüz dijital ölümsüzlük projeleriyle birlikte yeniden popüler oldu.

YAPAY ZEKA UZMANININ 2030 UYARISI KEHANETİ TETİKLEDİ

Nostradamus dizelerinin yeniden gündem olmasının arkasında, yapay zeka sektörünün mutfağından gelen son korkutucu uyarılar yatıyor. Anthropic ve OpenAI gibi dev şirketlerde görev yapmış araştırmacı Jacob Coxon, teknolojinin kontrol edilememesi durumunda varoluşsal bir felakete yol açabileceğini belirtti.

Coxon, yapay zeka geliştiricilerinin önemli bir kısmının, bu teknolojinin 10 yıl içerisinde (2030'a kadar) insanlığın sonunu getirme ihtimalini ciddi bir biçimde değerlendirdiğini öne sürdü. Bu açıklama, 500 yıllık kehanet tartışmalarını daha da alevlendirdi.

GERÇEK Mİ, ZAMAN ÖTESİ BİR YORUM MU?

Tüm bu iddialara rağmen Nostradamus'un doğrudan yapay zekayı öngördüğüne dair somut veya bilimsel bir kanıt bulunmuyor.

Uzmanlar, kehanet metinlerinin son derece muğlak ve sembolik yazılması sebebiyle her döneme ve büyük olaya uyarlanabildiğini vurguluyor.

Geçmişte de 11 Eylül saldırıları ve Prenses Diana'nın ölümü gibi felaketlerin Nostradamus tarafından bilindiği öne sürülmüştü.

Ancak bilim insanları, bu tür eşleştirmelerin olaylar gerçekleştikten sonra yapılan zorlama yorumlardan ibaret olduğunu hatırlatıyor.