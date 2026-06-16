Güney Amerika’daki Atacama Çölü, kayıtlı tarih boyunca ilk kez aldığı nadir yağışların ardından tamamen çiçeklerle kaplandı. Bu ekstrem doğa olayı, 500 yıldır tek damla su görmeyen kurak toprakların bir anda canlı bir floraya dönüşmesini sağladı.

500 YILLIK KURAKLIKTA NADİR DÖNÜŞÜM

Pasifik kıyısı boyunca yaklaşık 1.000 kilometre uzanan Atacama Çölü, dünyanın en aşırı doğa koşullarına ev sahipliği yapıyor. Kayıtlı tarihler boyunca bazı bölgelerine hiç yağmur düşmeyen çöl, bu alanda küresel bir rekoru elinde bulunduruyor.

Kurak topraklarda nadiren gerçekleşen yağışlar ise coğrafyanın çehresini tamamen değiştiriyor. Yağmur damlalarının toprakla buluşması, yıllardır uyku halinde bekleyen milyonlarca tohumu aynı anda harekete geçiriyor.

EYLÜL VE KASIM AYLARINDA ZİRVE YAPIYOR

Filizlenen tohumlar, kısa süre içinde kilometrelerce uzanan çöl yüzeyini rengarenk çiçeklerle kaplıyor. Bu nadir dönüşüm, bölgedeki az miktardaki yağış ihtimalinin en yüksek olduğu eylül ve kasım ayları arasında zirve noktasına ulaşıyor.

Sıra dışı doğa olayına tanıklık etmek isteyen macera sever turistler, bu dönemde bölgeye yoğun ilgi gösteriyor. Atacama Çölü, dünyanın en kurak yeri olmasının yanı sıra dönemsel olarak en dinamik doğal alanlardan birine dönüşüyor.