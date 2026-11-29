Batı Avustralya'nın Bunbury kenti yakınlarındaki Wellington Milli Parkı'nda bulunan ve "King Jarrah" adıyla bilinen 36 metre yüksekliğindeki ağaç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Bölgeyi ziyaret eden bir kişinin ağacın gövdesindeki kesikleri fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BÖLGE ZİYARETE KAPATILDI

Milli parkın en yüksek ağaçlarından biri olan King Jarrah'ın gövdesinin alt kısmında ciddi hasar meydana geldi. Ağacın tabanında daha önceden de büyük bir oyuk bulunması, devrilme ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle ağacın bulunduğu alanı ziyaretçilere kapatırken bölgeye güvenlik kameraları yerleştirdi.

Batı Avustralya Çevre Bakanı Matthew Swinbourn, 27 Kasım'da yaptığı açıklamada yaşanan olaya tepki göstererek bölge halkı için büyük önem taşıyan ağacın kurtarılması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

500 YILLIK AĞAÇ İÇİN KRİTİK BEKLEYİŞ

Bilimsel adı Eucalyptus marginata olan jarrah ağaçları, Batı Avustralya'nın güneybatısındaki ormanlarda doğal olarak yetişiyor. Uzun ömürleri, dayanıklı gövdeleri ve kızıl renkli odunlarıyla bilinen bu ağaçlar, bölgenin ekosisteminde önemli rol oynuyor.

Yüzlerce yıldır ayakta duran King Jarrah ise bölgenin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor ve çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.

Çevre koruma uzmanları, gövdesinde oluşan hasar nedeniyle ağacın güvenlik gerekçesiyle tamamen kesilmek zorunda kalabileceğinden endişe ediyor.

Saldırının sorumlularının tespit edilmesi için çalışmalar devam ederken suçlu bulunan kişilerin 10 bin Avustralya dolarına kadar para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Yetkililer şimdi uzmanların hazırlayacağı teknik raporu bekliyor. Ağacın kurtarılıp kurtarılamayacağı bu raporun ardından netlik kazanacak.