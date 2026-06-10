Edirne Sarayı’nda devam eden kazı ve restorasyon çalışmaları, Osmanlı mimarisinin yalnızca estetik yönünü değil, teknik altyapı konusundaki birikimini de ortaya koyuyor. Sanat tarihçisi Prof. Dr. Engin Beksaç, gün yüzüne çıkarılan sistemlerin dönemin mühendislik seviyesine ışık tuttuğunu belirtti.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların tarihi mirasın korunması açısından önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Beksaç, Edirne Sarayı’nın Osmanlı mimarisinin en seçkin örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

ALTYAPI SİSTEMİ HAYRAN BIRAKTI

Kazılar sırasında atık su kanalları, drenaj hatları, havalandırma düzenekleri ve rutubeti önlemeye yönelik uygulamaların tespit edildiğini kaydeden Beksaç, benzer altyapı çözümlerinin diğer önemli Osmanlı yapılarında da görüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Beksaç, sarayda bulunan sistemlerin yüzyıllar önce geliştirilen mühendislik anlayışının günümüzde dahi dikkat çekici olduğunu belirterek, “Kirli suyun tahliyesi için oluşturulan kanallar ve havalandırma düzenekleri, dönemin teknik bilgi seviyesini açıkça ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Edirne Sarayı’nın sadece turizm açısından değil, taşıdığı tarihi ve kültürel miras nedeniyle de büyük önem taşıdığını dile getiren Beksaç, yapının gelecek nesillere aktarılmasının milli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.