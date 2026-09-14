Etiyopya’da 130 yılı aşkın süre önce kereste ihtiyacını karşılamak için başlatılan okaliptüs ağaçlandırması, bugün ciddi bir çevre sorununa dönüştü. Hızlı büyüyen ağaçların yoğun su tüketimi nedeniyle bazı bölgelerde toprak neminin yüzde 51,1 oranında azaldığı, dere ve kaynakların ise kuruduğu belirtildi.

1890’LARDA BAŞLAYAN PROJE KRİZE DÖNÜŞTÜ

Sorunun temeli, İmparator Menelik II döneminde Addis Ababa’nın hızla büyümesiyle atıldı. Yakacak ve inşaat odunu ihtiyacını karşılamak amacıyla okaliptüsler geniş alanlara dikildi. Zamanla ağaçlandırılan alan 506 bin hektara ulaştı.

SU KAYNAKLARI ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI

Araştırmalara göre okaliptüslerin güçlü kökleri, topraktaki suyu yoğun şekilde çekiyor. Orta dağlık bölgelerde kaynak suyu akışının yüzde 48,9 oranında azaldığı belirtilirken, yetişkin bir ağacın günde 20 ila 40 litre su tüketebildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar okaliptüslerin tamamen kaldırılmasını istemiyor. 2026 yılında yapılan değerlendirmelerde, özellikle nehir ve dere kenarlarındaki ağaçların yerine akasya ve kordiya gibi yerli türlerin dikilmesi önerildi.