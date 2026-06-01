Temeli 2017 yılında atılan hat, Japonya'nın dünyaca ünlü Shinkansen teknolojisi kullanılarak inşa ediliyor. Tam kapasiteyle hizmete girdiğinde iki şehir arasındaki mevcut 6-7 saatlik yolculuğun yaklaşık 2 saate düşmesi hedefleniyor. Projenin kısmi olarak 2026'da hizmete alınması, tüm hattın ise 2028 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.

DEV VİYADÜKLER VE SU ALTINDAN GEÇEN TÜNEL

Projede bugüne kadar yüzlerce kilometrelik viyadük inşa edilirken, çok sayıda köprü ve tünelde de önemli ilerleme sağlandı. Koridor boyunca toplam 465 kilometre viyadük, 28 çelik köprü ve Hindistan'ın ilk su altı demiryolu tüneli yer alacak. Maharashtra eyaletinde inşa edilen 21 kilometrelik tünelin yaklaşık 7 kilometrelik bölümü deniz altından geçecek.

Yetkililer, 2026 itibarıyla hattın büyük bölümündeki ana inşaat çalışmalarının tamamlandığını veya ileri aşamaya geldiğini belirtiyor. Proje, Hindistan'ın şimdiye kadar hayata geçirdiği en kapsamlı ulaşım yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

SADECE ŞEHİRLERİ DEĞİL, GELECEĞİ DE BAĞLAYACAK

Mumbai-Ahmedabad hattı, Hindistan'ın planladığı daha geniş yüksek hızlı tren ağının ilk adımı olarak görülüyor. Proje başarıyla tamamlanırsa gelecekte Delhi, Mumbai, Kalküta ve Chennai gibi ülkenin en büyük metropollerini birbirine bağlayacak "Elmas Dörtlü" yüksek hızlı demiryolu ağının temelini oluşturacak.

Hindistan ve Japonya iş birliğiyle yürütülen proje, yalnızca ulaşım sürelerini azaltmayı değil, aynı zamanda ekonomik faaliyetleri hızlandırmayı, şehirler arası bağlantıyı güçlendirmeyi ve ülkenin demiryolu teknolojisini yeni bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.