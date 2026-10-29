FON soruşturmasında Türkiye Sigorta’nın eski Genel Müdürü Taha Çakmak ve eski Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer tutuklanırken şirketin yatırım fonlarında değerlendirdiği paraya ne olduğu tartışılmaya devam ediyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Türkiye Sigorta ve Ziraat Portföy’deki toplam 51.7 milyar liralık yatırımın akıbetini sordu.

Akay, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yatırım fonlarındaki varlıklarının açıklanmasını da istedi ve Türkiye Sigorta’nın yatırım fonlarında değerlendirdiği 35 milyar 23 milyon lira ile Ziraat Portföy Yönetimi AŞ’de görünen 16.7 milyar liralık tutara dikkat çekti.

15 MİLYARLIK KREDİ

Fon vurgununun planlı ve programlı şekilde, üst düzey yöneticiler, bürokratlar ve arkalarındaki bazı siyasetçilerle birlikte organize edildiğini belirten Akay, “Haksız kazanç elde edenlerin mal varlıklarına el konulmalı, yurt dışındaki paraları Türkiye’ye getirilmeli ve fon mağdurlarının paraları ödenmeli” dedi. TVF’nin de bu fonlarda parasının bulunup bulunmadığını soran Akay, Türkiye Sigorta’nın finansal borçlarına da dikkat çekti. Akay, şirketin banka kredileri üzerinden kullandığı kaynakların hangi yatırım faaliyetlerinde değerlendirildiğinin açıklanması gerektiğini belirtti. Türkiye Sigorta’nın diğer finansal borçlar kaleminde 15 milyar 656 milyon lira bulunuyor. Bu kapsamda ICBC Standard Bank PLC’den yüzde 37.75 faizle 11.7 milyar lira, Goldman Sachs International’dan ise yüzde 36.5 faizle 3.8 milyar lira kredi kullanıldığı belirtiliyor. Türkiye Sigorta ise 30 Eylül itibarıyla 17 Eylül’de tasfiyesine karar verilen 131 fonda bakiyesi bulunmadığını savunuyor.

Cevdet Akay

Borsada %10 değer kaybetti

FON skandalına karışan ve eski genel müdürü rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Türkiye Sigorta’nın borsada işlem gören pay senetlerindeki sert düşüş dün de devam etti. Şirketin hisseleri dün yüzde 9.97 düşerek taban oldu. Türkiye Sigorta, borsada pazartesi ve salı gününü de yüzde 9’u aşan kayıpla noktalamıştı. 16 Eylül’den bu yana şirketin hisseleri yarı yarıya azalarak 6 liradan 3 liraya indi.