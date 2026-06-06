Dünyanın en zorlu ve acımasız coğrafyalarından biri olan Sahra Çölü, büyük bir göçmen trajedisine sahne oldu. Mali'nin Telhandek kasabasından yola çıkan bir kamyon, Cezayir, Nijer ve Mali arasındaki ölümcül sınır bölgesinde yönünü kaybederek yoldan çıktı.

Hava sıcaklığının ekstrem seviyelere ulaştığı bu ıssız ve tehlikeli bölgede kamyonun arızalanması, yolcuları büyük bir çaresizlikle baş başa bıraktı. Telefon sinyalinin çekmediği ve hiçbir su kaynağının bulunmadığı derin çölün ortasında, sürücü ile yolcuların aracı tamir etme çabaları sonuçsuz kaldı. Günlerce süren can pazarının ardından su stoklarının tamamen tükenmesiyle birlikte en az 49 kişi susuzluktan feci şekilde hayatını kaybetti.

İKİ KİŞİ YÜRÜYEREK HAYATTA KALDI

Feci olayda tüm olumsuz şartlara rağmen sadece iki yolcu yürüyerek hayatta kalmayı başardı. Kavurucu çöl sıcağı altında bilincini kaybetmeden onlarca kilometre boyunca ilerleyen iki kişi, yardım bulabilmek amacıyla adeta bir ölüm yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yabancı basında yer alan haberlere göre çölde yaklaşık 50 ila 80 kilometre boyunca yürüyen kazazedeler, yolculuk esnasında tesadüfen bir su kaynağına ulaşarak hayata tutundu.

Yürüyüşlerine devam ederek Nijer ile Cezayir arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan Assamaka kasabasına ulaşmayı başaran iki yolcu, buradaki askeri ve sivil yetkilileri uyararak durumu bildirdi. Bu kişilerin gerçekleştirdiği mucizevi ihbarın ardından bölgede acil bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.