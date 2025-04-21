Kendini feshedip silah bırakması beklenen PKK’lı teröristler Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin kuzeyine kayıyor. Kendilerini terör örgütünün Suriye’deki uzantısı PYD-YPG’ye entegre ediyor.

2013’teki çözüm sürecinin kilit isimlerinden, Sırrı Süreyya Önder ve Selahattin Demirtaş ile Kandil’de aynı karede yer alan Rengin Botan kod adlı Saliha Bişkin de onlardan biri.

TERÖRİST EĞİTİYOR

Terörist Bişkin’in, PYD-YPG’nin silahlı kadın yapılanması YPJ’nin başındaki isim olduğu belirlendi. Bişkin’in, burada binlerce teröristten sorumlu olduğu, Haseki’de örgütsel toplantılara katıldığı, kadın teröristlere askeri ve ideolojik eğitimler verdiği tespit edildi.

‘KARDEŞİM’ DİYOR AMA... Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Antalya’da görüştü. Kol kola poz verdi. Erdoğan için “Kardeşim” dedi. Teröristlerle müzakereden de vazgeçmedi.

KURİLLA İLE GÖRÜŞTÜ

Bişkin’in, petrol kenti olarak bilinen ve buradaki petrolün gelirlerini kontrol eden Rimelan bölgesindeki sözde YPG-YPJ birliklerinden sorumlu olduğu öğrenildi. PKK’nın Suriye sekretaryasında görevlendirilen terörist Bişkin’in, Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yürütülen müzakereler ve anlaşmalarla ilgili de görüşmelere, toplantılara katıldığı öğrenildi. Bişkin’in, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Michael Eric Kurilla başta olmak üzere ABD ve İsrailli askeri yetkililere bölgedeki gelişmeler hakkında da bilgi verdiği ortaya çıktı.

KIRMIZI BÜLTEN VAR

35 yıldır PKK’nın dağ kadrosunda yer alan Bişkin, İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinde. 20 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride yer alıyor. Hakkında daimi arama ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunuyor.

Kalleş saldırıların arkasında o vardı

Terörist Saliha Bişkin, birçok eylemin planlayıcısıydı.

-10 Haziran 2007’de Şırnak’ta, Yarbay Melih Gülova, Binbaşı Ramazan Armutçuoğlu ile er Hasan Güreşen’in şehit edildiği, 5 askerin de yaralandığı pusunun planlayıcısı ve uygulayıcısıydı.

-7 Ekim 2007’de Şırnak Gabar Dağı’nda 13 askerimizin şehit olduğu hain saldırıya bizzat katıldı.

-13 Kasım 2007’de Gabar’da 4 Mehmetçiğin şehit edildiği, 21 askerin yaralandığı saldırının failiydi.

-4 Aralık 2007’de Şırnak Gabar Dağı’nda Yüzbaşı Sinan Eroğlu’nun şehit edildiği pusuya katıldı.

-19 Ekim 2011’de Hakkari Çukurca’da 26 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırının planlanmasında yer aldı. Ardından Kandil’e kaçtı.