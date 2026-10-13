São Paulo eyaletinde gerçekleştirilen operasyonda, elektrik üretiminde kullanılan dev bir jeneratör parçası São Sebastião Limanı'na götürüldü. Yükün büyüklüğü nedeniyle polis ekipleri ve eskort araçları nakliyeye eşlik etti.

DEV PARÇA İÇİN TÜNELLERİ KAPATTILAR

Taşınan ekipmanın, elektrik jeneratörlerinin sabit bölümünü oluşturan stator olduğu belirtildi. Elektrik üretiminde önemli bir görev üstlenen bu parçanın nakliyesi, olağanüstü ağırlığı ve boyutları nedeniyle özel olarak planlandı.

5-8 Ekim tarihleri arasında üç geceye yayılan operasyon, São Paulo eyaletindeki Rodovia dos Tamoios otoyolunda gerçekleştirildi. Dev konvoyun güvenli şekilde ilerleyebilmesi için Serra Nova tünelleri geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bu sırada diğer sürücüler eski dağ yoluna yönlendirilirken nakliye boyunca trafik ekipleri güzergahta güvenlik önlemleri aldı.

90 METRELİK KONVOY LİMANA İLERLEDİ

Yaklaşık 90 metre uzunluğundaki taşıma konvoyu, dev jeneratör parçasını São Sebastião Limanı'na ulaştırmak üzere hareket etti. Son etapta Rio-Santos kara yolunda da trafik düzenlemeleri yapılarak yükün geçişine öncelik verildi.

Nakliye sırasında konvoyun hızına ve yol koşullarına göre trafik akışı kontrollü biçimde sağlandı. Özellikle dar geçişler ve tüneller, operasyonun en fazla önlem gerektiren bölümleri arasında yer aldı.

Üç geceye yayılan taşıma planı, dev sanayi ekipmanlarının kara yoluyla nakledilmesinin ne kadar kapsamlı bir organizasyon gerektirdiğini gözler önüne serdi.