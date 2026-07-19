Rusya’nın Stavropol kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen para ödüllü sıra dışı yarışma, ülke genelinde büyük bir skandala yol açtı. Bir firmanın tanıtım etkinlikleri kapsamında halka açık alanda gerçekleştirilen organizasyon, hem alışveriş merkezindeki ziyaretçileri şaşkına çevirdi hem de sosyal medyada büyük bir nefret dalgasına neden oldu.

ÖDÜL KLOZET BAŞINA KOŞTULAR

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, alışveriş merkezinin tam ortasına yan yana çok sayıda klozet dizildi. Yarışmanın konsepti gereği, bu klozetlerin içerisine litrelerce alkolsüz gazlı içecek dolduruldu. Yaklaşık 52 bin TL (950 sterlin) değerindeki para ödülünü kazanmak isteyen katılımcılar, başlama düdüğünün çalmasıyla birlikte klozetlerin başına akın etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları ve tezahüratları eşliğinde klozetlerin içine eğilerek sıvıyı saniyeler içinde tüketmeyi başaran bir yarışmacı, büyük ödülün sahibi oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Yarışma anlarına ait video kayıtlarının dijital platformlarda hızla yayılması, kamuoyunda çok sert tepkileri beraberinde getirdi. Kent sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları, sırf maddi kazanç ve reklam uğruna insan onurunu, halk sağlığını ve en temel hijyen kurallarını hiçe sayan bu tarz etkinliklere sert eleştiriler yöneltti.

Vatandaşlar, bu utanç verici organizasyonun Stavropol’ün kültürel yapısına ve şehir imajına ciddi şekilde zarar verdiğini savunarak, bu rezalete izin veren alışveriş merkezi yönetimi ile organizasyon firması hakkında yetkililerin derhal adli ve idari soruşturma başlatması çağrısında bulundu.