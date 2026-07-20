Rusya’nın Stavropol kentinde akıllara durgunluk veren bir reklam kampanyası, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir alışveriş merkezinin ortasında düzenlenen ve büyük para ödülü vaat eden sıra dışı yarışma, izleyenleri hem şaşkına çevirdi hem de büyük bir öfke dalgasına yol açtı.

52 BİN LİRALIK ÖDÜL İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞTILAR

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, bir firmanın tanıtım etkinlikleri kapsamında organize edilen yarışmada katılımcılara yaklaşık 52 bin TL (950 Sterlin) değerinde bir ödül vaat edildi. Ancak ödülü kazanmanın şartı, izleyenlerin midesini bulandırdı.

AVM’nin ortasına yan yana dizilen klozetlerin içi asitli ve gazlı içeceklerle dolduruldu. Başlama düdüğünün çalmasıyla birlikte yarışmacılar klozetlere akın ederek içecekleri en hızlı şekilde tüketmek için zamanla yarıştı.

Çevredekilerin şaşkın bakışları ve tezahüratları eşliğinde klozetin başına eğilerek içeceği saniyeler içinde bitiren bir yarışmacı, büyük ödülün sahibi oldu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Yarışma anına ait görüntülerin internete düşmesiyle birlikte tepkiler de çığ gibi büyüdü. Özellikle Stavropol sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları, ticari kaygılar ve reklam uğruna insan onurunun ayaklar altına alındığını savundu.

Etkinliğin kentin kültürel yapısına ve imajına ciddi zararlar verdiğini belirten vatandaşlar, bu skandal organizasyona göz yuman alışveriş merkezi yönetimine ve yerel yetkililere ateş püskürdü. Halk, sorumlular hakkında acilen yasal soruşturma başlatılması için çağrıda bulunuyor.