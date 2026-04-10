İtalya genelinde terk edilmiş köy ve kasabaları yeniden canlandırmak için hayata geçirilen sembolik satışlar, uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaklaşık 1 euro (52 TL) bedelle satışa sunulan atıl mülkler, yerel ekonomilerde beklenmedik bir kalkınma sağladı. Nüfusu hızla azalan yerleşim yerlerini sosyal ve ekonomik olarak desteklemeyi hedefleyen proje, başarılı sonuçların ardından yeni kasabaların da sisteme dahil olmasıyla büyümesini sürdürdü.

RESTORASYON ŞARTI BULUNUYOR

"Bir fincan kahve fiyatına ev" sloganıyla duyurulan kampanya, beraberinde belirli yasal yükümlülükleri de getirdi. Belediyeler, sembolik fiyata mülk edinen kişilere bu evleri belirli bir süre içinde aslına uygun şekilde restore etme zorunluluğu getirdi. Yoğun talep nedeniyle birçok bölgede açık artırma usulüne geçilirken, nihai satış fiyatlarının başlangıç rakamı olan 1 euronun üzerine çıktığı gözlendi. Buna rağmen uygun maliyetli gayrimenkul edinme fırsatı, küresel ölçekte bir yatırım dalgası yarattı.

SİCİLYA EKONOMİSİNDE 7 MİLYON EUROLUK CANLANMA

Projenin ekonomik etkileri, Sicilya’nın Mussomeli kasabasında somut verilere dönüştü. 2017 yılından bu yana 125’ten fazla evin satıldığı kasabada; inşaat sektörü, yerel esnaf ve turistik işletmeler toplamda 7 milyon euroluk doğrudan gelir elde etti. Ayrıca mülkleri yerinde görmek isteyen yaklaşık 6 bin turistin kasabayı ziyareti, hizmet sektöründe ciddi bir hareketlilik sağladı. Yerel yönetimler, bu modelin vergi gelirlerini artırdığını ve kasaba bütçesine önemli bir katkı sunduğunu bildirdi.

PROJE KUZEY SARDUNYA’YA SIÇRADI

Sicilya ve diğer bölgelerdeki başarı örnekleri, projenin komşu yerleşim birimlerine de sıçramasına neden oldu. Kuzey Sardunya’da yer alan tarihi Sedini kasabası, projeye dahil olmak için resmi hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Denize yakınlığı ve korunmuş tarihi dokusuyla dikkat çeken Sedini’nin, kısa süre içinde ilk satış listelerini yayımlayarak yeni sakinlerini kabul etmeye başlaması bekleniyor.