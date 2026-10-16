Suriye Resmi Haber Ajansı SANA’nın haberine göre, Reyhanlı saldırısının sanıklarından ve Suriye’nin sahil bölgesinde 2013 yılında yaşanan katliamlarla da adı anılan Mihraç Ural, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

SINIRDA YAKALANDI

Suriye Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonuyla gözaltına alınan Ural’ın hangi ülkeye kaçmaya çalıştığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

MAHKEME SALONUNDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Mihraç Ural’ın yakalanmasının ardından mahkeme salonuna getirildiği anlara ait görüntüler yayımlandı. Ural’ın yakalanması, 11 Mayıs 2013’te Reyhanlı’da düzenlenen ve 52 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili süreci yeniden gündeme taşıdı.

MİHRAÇ URAL KİMDİR?

1956 yılında Antakya’da doğan Mihraç Ural, yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklu bulunduğu Türkiye’den 1982’de Suriye’ye firar etti.

Eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esed’in kardeşi Cemil Esed ile yakın ilişkiler kuran Ural, yıllar içinde Suriye’de etkili bir isim haline geldi. Arap Baharı’nın ardından Suriye’de başlayan halk hareketleri sırasında, 2012’de “İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk Cephesi – Suriye Direnişi” adıyla bilinen yapılanmayı harekete geçirdi.

Ural’ın adı, Suriye’nin sahil bölgesindeki Lazkiye çevresinde faaliyet gösteren milis gruplarıyla ve 3 Mayıs 2013’te Banyas ve Beyda köylerinde yaşanan katliamlarla anıldı. Söz konusu olaylarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 150 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

REYHANLI SALDIRISIYLA İLİŞKİSİ

Mihraç Ural, 11 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen ve 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılara ilişkin soruşturmada da sanık olarak yer aldı.

Adana Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Ural’ın saldırıyı devrik Beşar Esed rejiminin istihbaratıyla birlikte planladığı yönünde tespitlere yer verildi.

Ural, 1970’te kurulan yasa dışı Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi’nden (THKP-C) kopanların oluşturduğu THKP-C/Acilciler örgütünün kurucuları arasında da bulunuyor. Uzun yıllar örgütün önde gelen yöneticilerinden biri olan Ural, daha sonra Suriye’deki faaliyetleriyle gündeme geldi.