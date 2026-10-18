Boys Don't Cry ve Million Dollar Baby filmleriyle iki Oscar kazanan Hilary Swank, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. İş insanı eşi Philip Schneider ile aralık ayında bebeklerini kucağına almayı bekleyen 52 yaşındaki oyuncu, The Drew Barrymore Show programında ileri yaşta hamilelik konusundaki toplumsal tepkileri değerlendirdi. Swank, erkeklerin geç yaşta baba olmalarıyla kadınların anne olmalarına verilen tepkiler arasındaki farka dikkat çekti.

“ERKEKLER AYNI TEPKİYİ ALMIYOR”

Hilary Swank, kadınların ileri yaşta çocuk sahibi olduklarında daha fazla eleştiriyle karşılaştığını söyledi. Erkeklerin ise hayatlarının ilerleyen dönemlerinde baba olduklarında aynı tepkileri görmediğini belirten oyuncu, bu çifte standardı anlamakta zorlandığını ifade etti.

Swank, programda, “Kadınlar geç yaşta çocuk sahibi oldukları için çok fazla tepki alıyorlar. Ama erkekler almıyor. Bu ilginç” dedi.

Programın sunucusu Drew Barrymore da erkeklerin 80'li yaşlarında bile çocuk sahibi olabildiğini hatırlatarak kadınlara yönelik yaklaşımın farklılığına dikkat çekti.

“HİÇ YAŞAMAMAKTANSA BUNU DENEYİMLEMEYİ TERCİH EDERİM”

İleri yaşta anne olmasına yönelik eleştirilerden birinde, çocukları büyüdüğünde yeterince genç olmayacağı ve erken yaşta hayatını kaybedebileceği yönündeki ifadelerden söz eden Swank, bu yorumun kendisini düşündürdüğünü anlattı.

Oyuncu, kendisine yöneltilen eleştiriyi aktarırken, bir kadının çocuklarının büyümesini göremeyecek kadar yaşlı olduğunu söylediğini belirtti. Swank ise bu düşünceye, kendi babasıyla yaşadığı deneyim üzerinden karşılık verdi.

Babası Stephen Swank'ı 2021 yılında kaybeden oyuncu, onun hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı:

“Babam dünyadaki en sevdiğim insanlardan biriydi, bu yüzden bu hikaye beni çok etkiledi. Ve kendi kendime, 'Hiç yaşamamaktansa, doğup en sevdiğim o kişiye sahip olmayı ve bunu deneyimlemeyi tercih ederim' diye düşündüm. İşte o kadının sözlerini bu şekilde algıladım.”

48 YAŞINDA İKİZ ANNESİ OLMUŞTU

Hilary Swank, 37 yaşındayken yumurtalarını dondurduktan sonra 2023 yılında, 48 yaşında ikizleri Aya ve Ohm'u dünyaya getirmişti. Oyuncu, geçen yıl verdiği bir röportajda ileri yaşta ebeveyn olmanın kendisine kazandırdıklarından da söz etmişti.

Swank, o dönemde artık daha sabırlı ve anlayışlı olduğunu belirterek oturmuş bir kariyere sahip olmasının çocuklarına daha fazla odaklanmasını sağladığını anlatmıştı.

ÜÇÜNCÜ BEBEĞİ ARALIK AYINDA DÜNYAYA GELECEK

Üçüncü hamileliğini Instagram hesabından duyuran Swank, yeni projesinin aralık ayında geleceğini söyleyerek esprili bir paylaşım yapmıştı. Oyuncu, iş insanı Philip Schneider ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2018 yılında evlenmişti.

Swank, daha önce oyuncu Chad Lowe ile dokuz yıl süren bir evlilik yapmış, çift 2006'da ayrılmıştı. Oyuncunun profesyonel tenisçilikten finans danışmanlığına geçen Ruben Torres ile nişanlılığı da 2016 yılında sona ermişti.

İKİ KEZ OSCAR KAZANDI

Hollywood'un ödüllü oyuncularından Hilary Swank, 2000 yapımı Boys Don't Cry filmindeki performansıyla 25 yaşında ilk En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. 2004 yapımı Million Dollar Baby filmindeki rolüyle de ikinci kez aynı ödüle layık görüldü.