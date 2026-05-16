ABD New York Güney Bölgesi (SDNY) federal savcılığı ile Türk girişimci Gökçe Güven arasındaki hukuk mücadelesinde kritik bir dönüm noktasına gelindi. Bugün yapılan mahkemede tarafların anlaşmaya varmasıyla kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve Güven hakkında ağır hapis cezaları istenen dava süreci büyük ölçüde sonuçlandı.

BEŞ SUÇLAMADAN DÖRDÜ TAMAMEN SİLİNDİ

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede yer alan elektronik dolandırıcılık (wire fraud), kimlik hırsızlığı, vize dolandırıcılığı ve sözleşmelerle bağlantılı suçlamalar mahkeme kararıyla tamamen düşürüldü. Davada geriye sadece şirketin büyüme verileri ve bazı marka ortaklıklarına dair açıklamaların "yeterince net ifade edilmediğine" yönelik tek bir teknik madde kaldı.

"HIZLI BÜYÜME SÜRECİNDE EKSİK İLETİŞİM YAŞANDI"

Robert Kolej ve UC Berkeley mezunu olan, akademik başarılarıyla tanınan Gökçe Güven, duruşma salonunda yaptığı açıklamada sürecin zorluklarına değindi. Genç girişimci, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hızlı büyüyorduk, çok hızlı ilerliyorduk. Genç ve tek bir kurucu olarak bu yoğun süreçte yaşanan eksik iletişimlerden dolayı üzgünüm."

YATIRIMCILAR ŞİKAYETTE BULUNMADI

Davanın en dikkat çekici detaylarından biri hiçbir yatırımcının resmi olarak şikayetçi olmaması oldu. Dosyadaki verilere göre iddia edilen 6,7 milyon dolarlık yatırım tutarının 6,1 milyon doları halen şirket hesaplarında eksiksiz şekilde korunuyor. Kalder’in devam eden satış süreciyle birlikte yatırımcıların sadece ana paralarını değil kar elde etme ihtimallerinin de bulunduğu belirtiliyor.

ESKİ ÇALIŞANIN İDDİASIYLA BAŞLAYAN DAVA

Soruşturmanın perde arkasında ise eski bir çalışan yatıyor. Dava şirketle anlaşmazlık yaşayan eski bir çalışanın milyonlarca dolarlık tazminat talebinin ardından başlamış. Yatırımcı şikayeti olmaksızın açılmasıyla "sıra dışı" olarak nitelendirilen bu dosya federal davaların genelinde olduğu gibi uzlaşmayla kapandı.

Duruşmada Güven’i ailesi, yakın arkadaşları ve mevcut Kalder çalışanları da yalnız bırakmadı. Çevresi, sürecin geride kaldığını ve artık tamamen şirketin geleceğine odaklanıldığını vurguladı.