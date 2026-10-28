ABD'nin Utah eyaletinde 1974 yılında öldürülen 17 yaşındaki Melissa Ann Smith'in cinayeti, yaklaşık 52 yıl sonra DNA incelemeleriyle aydınlatıldı. Yetkililer, Smith'in öldürülmesinden seri katil Ted Bundy'nin sorumlu olduğu sonucuna vardı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Utah'taki yetkililer eski dosyayı yeniden ele alarak DNA bulgularını karşılaştırdı. İncelemede, Smith cinayeti ile Bundy'nin bağlantılı olduğu başka bir cinayet arasında ilişki kuruldu.

BAŞKA BİR CİNAYETİN BULGULARIYLA KARŞILAŞTIRILDI

Yetkililer, nisan ayında Laura Ann Aime'nin de Bundy tarafından öldürüldüğünün tespit edildiğini hatırlattı. Aime cinayeti dosyasından elde edilen bulgular, Smith'in cesedinden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı. Gelişmiş analizler sonucunda iki cinayet arasındaki bağlantı belirlendi.

Utah'ta Bundy ile bağlantılı olabilecek diğer cinayet dosyalarının da incelenmeye devam edildiği bildirildi.

CESEDİNİ BİR AVCI BULMUŞTU

Yerel bir emniyet müdürünün kızı olan Melissa Ann Smith, 1974 yılında ortadan kayboldu. Cesedi, 27 Ekim 1974'te bir avcı tarafından ormanlık alanda bulundu. İncelemelerde cinsel istismara ve işkenceye maruz kaldığı belirlendi.

Ted Bundy, 1974-1978 yılları arasında 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Kurbanlarının gerçek sayısının daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor. Birden fazla eyalette cinayetler işleyen Bundy, 1989 yılında Florida'da idam edildi.