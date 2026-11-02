Rusya'nın doğusunda yer alan 525 metre derinliğinde ve 1,2 kilometre genişliğindeki Mir elmas madeni, yarattığı yerel hava akımı nedeniyle üzerinden geçen helikopterleri doğrudan dibe çekiyor. Oluşan güçlü hava girdabı alçak irtifadaki hava araçlarının kaza yapmasına yol açtığı için devasa çukurun hava sahası tüm uçuşlara tamamen kapatıldı.

SOĞUK HAVA GİRDABI NASIL OLUŞUYOR?

Sibirya'nın dondurucu soğuk havası, 1,2 kilometre çapındaki açık maden çukurunun içine hızla çöküyor. Yüzey ile 525 metre derinlik arasındaki sıcaklık ve basınç farkı, çukurun merkezinde sürekli aşağı yönlü kuvvetli bir emiş girdabı meydana getiriyor. Bu durum, devasa açık maden sahasının üzerinde yapay ve dikey bir hava koridoru oluşturuyor.

Bölge üzerinden alçak irtifada geçiş yapan helikopterler, madenin yarattığı yerel hava hareketinin etkisiyle doğrudan türbülansa girdi. Çukurun merkezindeki hava emişi, pervanelerin sağladığı taşıma kaldırma gücünü aniden düşürerek hava araçlarını girdabın içine doğru çekti. Yaşanan sürüklenmeler ve helikopter kazaları sonucunda bölgedeki uçuş rotaları güvenlik incelemesine alındı.

HAVA SAHASINA UÇUŞ YASAĞI GETİRLİDİ

Maden sahasındaki emiş gücünün teknik olarak engellenememesi üzerine havacılık otoriteleri nihai önlemi devreye soktu. Çukurun merkez üssünü ve etrafındaki güvenlik yarıçapını kapsayan hava sahası sivil ve askeri tüm hava taşıtlarına süresiz olarak yasaklandı.