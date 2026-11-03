Anglo American tarafından Minas-Rio projesi kapsamında işletilen devasa boru hattı, Minas Gerais eyaletinin dağlık maden havzasından Rio de Janeiro'daki Açu Limanı'na kadar uzanıyor. Yüzde 99'u toprağın altına gömülü bulunan 529 kilometrelik hat, geleneksel demir yolu ve kamyon taşımacılığının yarattığı çevresel etkileri ve yüksek nakliye maliyetlerini ortadan kaldırıyor.

BULAMAÇ YÖNTEMİYLE KESİNTİSİZ AKIŞ SAĞLANIYOR

Sert kayaçlardan çıkarılan demir cevherinin kapalı bir çelik borudan aktarılması, malzemenin sıvılaştırılması prensibine dayanıyor. Maden ocaklarında çıkarılan cevher, tesislerdeki dev kırıcılarda ufalanarak ince toz kıvamına getiriliyor.

Öğütülen mineral partikülleri belirlenen oranlarda su ile birleştirilerek "slurry" adı verilen yoğun ve akışkan bir bulamaç haline getiriliyor. Yüksek basınçlı endüstriyel pistonlu pompalar, hazırlanan bu yoğun karışımı yüzlerce kilometre boyunca tıkanma yaşanmadan okyanus kıyısına doğru iletiyor.

KIYIDA SUDAN AYRIŞTIRILIP GEMİLERE YÜKLENİYOR

Açu Limanı'ndaki terminale ulaşan bulamaç, buradaki sanayi tipi filtreleme ünitelerinde işlem görerek taşıyıcı sudan tamamen arındırılıyor. Kurutma sürecinden geçen saf demir cevheri, uluslararası pazarlara sevk edilmek üzere kuru yük gemilerine aktarılıyor. İşlem sırasında cevherden ayrıştırılan temiz su ise endüstriyel arıtma süreçlerinin ardından liman ve sanayi tesislerinde tekrar kullanıma sokularak kapalı devre bir geri dönüşüm sağlanıyor.

33 BELEDİYEYİ AŞAN ÇELİK ALTYAPI

Güzergâhı üzerinde 26'sı Minas Gerais, 7'si Rio de Janeiro sınırlarında kalan toplam 33 belediyeyi kateden hattın inşasında 133 bin metrik ton yüksek mukavemetli çelik kullanıldı. Her biri 12 metre boyundaki 44 bin adet çelik boru parçası, sahada gerçekleştirilen 43 bin 774 kaynak işlemiyle birbirine entegre edildi.

Engebeli arazi şartları, derin nehir vadileri ve yükseltiler, yönlendirilebilir yatay sondaj teknikleri ve yerin altından açılan özel tüneller vasıtasıyla aşıldı. Böylece hat, yerleşim yerlerinin ve tarım alanlarının altından yüzey topoğrafyasına zarar vermeden geçirildi.

FİBER OPTİK AKUSTİK SENSÖRLERLE 24 SAAT DENETİM

Yıllık 26,5 milyon metrik ton demir cevheri iletim kapasitesine sahip olan boru hattı, 2025 yılı boyunca 24,8 milyon tonluk fiili sevkiyat hacmine ulaştı. Yüksek hidrostatik basınç altında çalışan kapalı sistemin güvenliği, hat boyunca döşenen fiber optik kablo şebekesiyle sağlanıyor.

Boruların dış yüzeyini çevreleyen akustik algılayıcılar, sistemin içindeki akış dinamiklerini 24 saat boyunca dinliyor. Meydana gelebilecek en küçük basınç anomalisi veya boru deformasyonu, ses frekanslarındaki değişim üzerinden anında tespit edilerek ana operasyon merkezine iletiliyor.