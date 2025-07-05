Ekonomik kaygıları merkeze alan İklim Kanunu’nun yasalaştığı hafta TBMM’de zeytinliklerin maden faaliyetlerine açılmasıyla 53 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki alanın, Limak, Aydem ve IC İçtaş’ın kullanımına açılacağı ortaya çıktı. Zeytinlik alanlarını maden faaliyetlerine açan yasa teklifi TBMM’de ele alınmaya başlandı ve önümüzdeki hafta görüşülmeye devam edilecek.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, toplam 40 köyün yerinden edileceğini ve 53 bin 800 futbol sahası büyüklüğünde alan için kömür işletme izni verileceğini açıkladı.

Madencilik faaliyeti sırasında arazide zeytin ağacı varsa ‘sök at’ uygulaması yapılacağını söyledi. Düzenlemeden Nihat Özdemir’in sahip olduğu Limak, İbrahim Çeçen’in şirketi IC İçtaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı olan Aydem yararlanacak. Düzenlemeyle insanların yetiştirdikleri zeytin ağaçlarından ve alışkın oldukları yaşam biçimlerinden koparılmak istendiğini söyleyen Uzun, “Bu teklif Aydem, Limak ve İçtaş şirketlerine aktarılacak rant için kişilere özel olarak düzenlendi. 3-5 yıllık kömür için insanların evleri, tarlaları ve zeytinlikleri ellerinden alınacak” ifadesini kullandı.

40 KÖY YERİNDEN EDİLİYOR

Uzun, düzenlemenin yaratacağı tahribat için “Yasa çıkarsa kömür için işletme izni verilecek saha Yatağan’da 14 bin hektar yani 20 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan. Milas’ta ise 24 bin hektar ve 33 bin 800 futbol sahası büyüklükteki bir alanı işaret ediyor. Yatağan’da 12 köy, Milas Ören’de 28 köy yeniden yerinden edilecek” değerlendirmesini yaptı.

Zeytinsiz Türkiye olmaz

YASA teklifini protesto amacıyla çeşitli illerden gelen köylüler, TBMM yakında bulunan Cemal Süreya Parkı’nda nöbet tutuyor. Geceyi parkta geçiren köylülerden Ayişe Günay, “Bizim toprağımızı maden var diye talan edecekler. Ege, turizm, zeytin, bal, bahçe, incir, meyve olmazsa Türkiye olmaz” dedi.

‘Zeytin ağacı taşınmaz’

Aydın Çine’de olduğu gibi İtalya ve İspanya’da da taşınan zeytin ağaçları kurudu. Konuyu TBMM’de gündeme getiren İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, iktidarın ‘87 bin zeytin ağacını taşıyacağı’ savunmasını, “İspanya ve İtalya denedi. İtalya 231 zeytin ağacını taşıdı, yüzde 80’i kurudu, geri kalanların da verimi düştü. İspanya’da da aynısı oldu. Zeytin ağacı taşınmaz” ifadesiyle çürüttü. Uz, düzenlemeyi “Bir asimilasyondur, kültürel yıkımdır. Milas ve Yatağan çevresinde risk altındaki alan yaklaşık 400 bin dönümdür” diyerek eleştirdi.