Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki köprünün inşasında 53 bin tondan fazla çelik ile yaklaşık 6,5 milyon perçin kullanıldı. Üç büyük konsol kule üzerine kurulan yapı, tamamlandığı dönemde dünyanın en uzun açıklıklı konsol demiryolu köprüsüydü ve modern çelik köprü mühendisliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyordu.

6,5 MİLYON PERÇİNLE BİR ARAYA GETİRİLDİ

Forth Bridge'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, dönemin yeni malzemelerinden biri olan yumuşak çeliğin bu ölçekte ilk kez kullanılması oldu. Köprünün çelik parçaları kaynakla değil, milyonlarca perçinle birbirine bağlandı. İnşaat yaklaşık altı yıl sürdü ve en yoğun dönemde 4 binden fazla işçi projede görev aldı.

Bugün köprüden her gün yaklaşık 200 tren geçiyor. Kırmızı rengiyle İskoçya'nın simgelerinden biri haline gelen yapı, 19. yüzyıldan bu yana kesintisiz demiryolu ulaşımına hizmet vermeyi sürdürüyor.

MÜHENDİSLİK TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI

Uzmanlara göre Forth Bridge, yalnızca büyük boyutlarıyla değil, çelik kullanımındaki yenilikçi yaklaşımı ve konsol tasarımıyla da köprü mühendisliğinin gelişiminde önemli rol oynadı. İnşa edildiği dönemde geliştirilen birçok yöntem, sonraki yıllarda dünyanın farklı bölgelerindeki büyük köprü projelerine de örnek oldu.