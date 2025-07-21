Meteoroloji’nin “53 derece hissedilen sıcaklık” uyarısı yaptığı Antalya’da, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda yalnızca turistler göze çarptı.
PLAJLAR DOLDU TAŞTI
Sıcak havadan korunmak isteyenler şemsiyelerle dolaşırken, bazıları yeşillik alanlardaki fıskiyelerde serinlemeye çalıştı. Konyaaltı Sahili ise yoğun bir kalabalığa sahne oldu.
Deniz suyu sıcaklığının 32 dereceye ulaştığı kentte, yerli ve yabancı tatilciler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimileri plaj şemsiyeleri altında dinlenirken, bazıları kayalıklardan denize atlayarak serinledi.
'SAAT 11:00 - 16:00 ARASI DIŞARI ÇIKMAYIN'
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkmaması gerektiği vurgulandı.