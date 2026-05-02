Yeni ticaret rejiminin sembolik başlangıcı Güney Afrika'dan gelen 24 ton taze elma ile yapıldı. Shenzhen limanında gümrükten sıfır vergiyle geçen bu ilk sevkiyat, kıtalararası ticaretin yeni dönemini müjdeledi. 2024 sonunda 33 ülke ile başlayan bu programa şimdi 20 ülke daha katılarak kapsam 53 ülkeye çıkarıldı.

Afrika kıtasında bu tarihi avantajdan yararlanamayan tek bir ülke var: Esvatini Krallığı. Sebebi ise tamamen diplomatik. Esvatini'nin Tayvan'ı resmen tanıması, Pekin'in "Tek Çin" politikasına takılmasına ve bu devasa ticaret ağının dışında kalmasına neden oldu.

Çinli yetkililer, bu ayrıcalıklı sistemin kurallarını da netleştirdi:

Hacim sınırı: Sıfır vergi, belirlenen kotalar dahilindeki ürünler için geçerli olacak.

Standart vergi: Kota aşıldığında standart tarifelere geri dönülecek.

Daha derin ortaklık: Pekin, bu hamleyi sadece bir başlangıç olarak görüyor ve Afrika ülkeleriyle daha kapsamlı ekonomik anlaşmalar için masaya oturmaya hazır olduğunu belirtiyor.

Afrika neden Çin için bu kadar önemli?

Bu hamle, Çin'in sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik olarak da Afrika'daki gücünü sağlamlaştırma girişimi olarak yorumlanıyor. 30 Nisan 2028'e kadar sürecek olan bu rejim, Afrika ürünlerinin Çin pazarına girmesini kolaylaştırırken, bölgedeki sanayileşmeyi de tetikleyebilir.