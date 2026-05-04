53 yaşındaki ünlü oyuncu, üçüncü kez anne olmanın sevincini yaşarken doğuma ilişkin daha önce herhangi bir açıklama yapmamıştı.

MÜJDELİ HABERİ EŞİ VERDİ

Müjdeli haberi ise 47 yaşındaki Benji Madden sosyal medya hesabından duyurdu. Madden, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cameron ve ben, üçüncü çocuğumuz Nautas Madden’in doğumuyla birlikte mutlu, heyecanlı ve çok şanslı hissediyoruz. Dünyaya hoş geldin oğlum.”





Çiftin paylaşımlarına göre bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cameron Diaz ise eşinin paylaşımına kalp emojisiyle karşılık verdi.

BEBEĞİNE VERDİĞİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Bebeğe verilen “Nautas” isminin ise “denizci, yön bulucu ve gezgin” anlamına geldiği; aynı zamanda “bilinmeyene korkusuzca yol alan kişi” şeklinde yorumlandığı belirtildi.

51 YAŞINDA DA İKİNCİ ÇOCUĞU DÜNYAYA GELMİŞTİ

2015 yılında evlenen Diaz ve Madden çiftinin, 2019 doğumlu Raddix ve 2024 doğumlu Cardinal adında iki çocukları daha bulunuyor.



