Heidi Klum, 37 yaşındaki eşi Tom Kaulitz ile aşk dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. 53 yaşındaki model, Almanya seyahati sırasında eşiyle öpüştüğü anları gösteren yeni bir video yayımladı.

Çift, Almanya'nın Nürnberg kentinde, manzaralı kanallara bakan bir balkonda romantik anlar yaşadı. İkilinin öpüştüğü sırada yanlarında bulunan köpekleri Fritz de görüntülere dahil oldu.

EŞİNİN TURNESİNE EŞLİK EDİYOR

Heidi Klum ve Tom Kaulitz'in Almanya seyahati, müzisyenin konser programıyla aynı döneme denk geldi. Tokio Hotel grubunun gitaristi olan Kaulitz turneye devam ederken Klum da bazı duraklarda eşine eşlik ediyor.

Klum, Instagram hikâyelerinde seyahatlerinden başka kesitlere de yer verdi. Ünlü model, Tom Kaulitz'in köpekleri Fritz'i kucağında taşıyarak sahneye doğru ilerlediği anları paylaştı. Ayrıca Kaulitz'in ikiz kardeşi Bill Kaulitz ile birlikte sahne aldığı görüntüleri de takipçilerine gösterdi.

ÖZEL UÇAKTA EL ELE YOLCULUK

Çiftin romantik anları yalnızca Nürnberg'deki görüntülerle sınırlı kalmadı. Heidi Klum, özel uçakta el ele oturdukları anları da sosyal medya hesabından yayımladı. Yolculuk sırasında kendilerine servis edilen geleneksel Alman yemeklerini de paylaşan modelin menüsünde lahana turşusu ve sosis vardı.

16 YAŞLIK YAŞ FARKI HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Heidi Klum ile Tom Kaulitz arasındaki 16 yaşlık yaş farkı, çiftin ilişkisi boyunca zaman zaman gündeme geldi. Klum, geçmişte Glamour dergisine verdiği röportajda bu konudaki eleştirilere değinmişti.

Ünlü model, insanların kendisinin sahip olduğu imkânları kıskanıyor olabileceğini söylemişti. İyi bir işi olduğunu, dünyayı gezdiğini ve istediği pahalı şeyleri alabildiğini anlatan Klum, hayatına harika bir erkeğin de girdiğini belirtmişti.

Klum, insanların bu durumu çekemiyor olabileceğini ifade ederek, "Belki de insanlar bunu kıskanıyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

2019 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

1 Haziran 1973 doğumlu Heidi Klum ile 1 Eylül 1989 doğumlu Tom Kaulitz arasında 16 yıl 3 aylık yaş farkı bulunuyor.

Çift, 2018 Noel arifesinde gerçekleşen evlilik teklifinin ardından 2019 yılında dünyaevine girmişti. İkili, evliliklerinden bu yana sosyal medya hesaplarından romantik anlarını paylaşmaya devam ediyor.

KORSİKA TATİLİNDE DE KAMERALARA YAKALANMIŞLARDI

Heidi Klum ve Tom Kaulitz, geçmişteki tatillerinde de romantik görüntüleriyle gündeme gelmişti. Alman süper model, eşiyle lüks yatla çıktığı Korsika tatilinde objektiflere yansımıştı. Yatın güvertesinde birbirlerini öpücüklere boğan çift, paparazzilerin fotoğraflarını çektiğini fark edince kameraların bulunduğu yöne bakmıştı. Kaulitz'in de eşini uyararak uzun süre paparazzileri izlediği görülmüştü.