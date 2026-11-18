Chery, 2027 model Tiggo 5X Fastback modelini yaklaşık 530 bin TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla satışa çıkardı. Çin pazarında "High Energy Edition" adıyla sunulan kompakt SUV, turbo benzinli motoru ve otomatik şanzımanıyla öne çıkıyor.

DONANIM PAKETLERİ VE FİYATI NE KADAR?

Comfort ve Luxury olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle sunulan modelin başlangıç liste fiyatı yaklaşık 11 bin 690 dolar (590 bin TL) olarak açıklandı. Süreli kampanya kapsamında Comfort paketinin fiyatı 69 bin 900 yuana, yani yaklaşık 10 bin 490 dolara (530 bin TL) düşüyor.

Daha fazla konfor özelliği barındıran Luxury paketinin liste fiyatı ise yaklaşık 12 bin 590 dolar (635 bin TL) seviyesinde bulunuyor. Kampanya dahilinde bu paketin satış tutarı yaklaşık 11 bin 90 dolara (560 bin TL) iniyor.

154 BEYGİR GÜÇ VE OTOMATİK ŞANZIMAN

Her iki donanım seviyesinde de 1,5 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. 154 beygir (115 kW) güç ve 230 Nm tork üreten bu motor, dokuz kademeyi taklit eden CVT otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

Açıklanan teknik verilere göre aracın karma yakıt tüketimi WLTC ölçüm standartlarında 100 kilometrede 7,3 litre olarak kaydedildi. Ön bölümde MacPherson, arka bölümde ise torsiyon çubuğu süspansiyon sistemi kullanılıyor. İki paket arasındaki temel farklar koltuk özellikleri, bagaj kapağı ve konfor ekipmanlarında ortaya çıkıyor.

OMODA 5 İLE AYNI ALTYAPIYI KULLANIYOR

Tiggo 5X Fastback, marka bünyesindeki Omoda 5 modeliyle Chery'nin T1X platformunu paylaşıyor. Gövde oranları ve kabin yerleşiminde iki model arasındaki benzerlik dikkat çekiyor. Aracın ön bölümünde matriks desenli geniş bir ızgara, arka bölümünde ise boydan boya uzanan stop lambaları ve tavan spoyleri yer alıyor.

4 bin 400 milimetre uzunluğa, 1.830 milimetre genişliğe ve 1.588 milimetre yüksekliğe sahip olan otomobilin aks mesafesi 2 bin 630 milimetre ölçülüyor. İç pazar ve ihracat versiyonlarında motor, donanım ve süspansiyon farklılıkları bulunabiliyor. Türkiye'de satılan güncel Omoda 5 modellerinde çok noktadan bağlantılı bağımsız arka süspansiyon kullanılıyor.

HANGİ TEKNOLOJİK DONANIMLAR VAR?

Giriş seviyesi olan Comfort paketinde toplam 20,5 inç boyutunda çift ekran düzeni ve Lion 5.0 multimedya sistemi standart olarak geliyor. Sistem, sesli komut özelliklerinin yanı sıra Apple CarPlay ve Huawei HiCar üzerinden akıllı telefon bağlantısını destekliyor.

Aracın çevresini ve alt bölümünü sanal görüntüyle birleştiren 540 derece kamera sistemi de giriş paketinde yer alıyor. Isıtmalı ve elektrikli katlanır dış aynalar, anahtarsız giriş, elektronik park freni, Auto Hold ve hız sabitleyici her iki donanım seviyesinde de standart olarak sunuluyor.

ÜST PAKETTE ISITMALI KOLTUK ÖZELLİĞİ

Üst donanım seviyesi olan Luxury paketinde ön koltuklara ısıtma ve havalandırma fonksiyonları ekleniyor. Sürücü ve ön yolcu için elektrikli koltuk ayarı, suni deri döşeme, elektrikli bagaj kapağı ve elektrikli açılır tavan özellikleri de bu pakette yer alıyor.