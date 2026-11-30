Southampton Üniversitesi tarafından 24 Kasım'da duyurulan keşif, Baltık Denizi'nde bulunan Gribshunden adlı savaş gemisinde gerçekleştirildi. Geminin ön bölümündeki askeri malzemelerin saklandığı sandığın yakınında bulunan zırh parçaları, ince işçiliği ve iyi korunmuş yapısıyla dikkat çekti.

METAL HALKALARI TEK TEK BİRBİRİNE GEÇİRMİŞLER

Bakır alaşımlı küçük metal halkaların birbirine geçirilmesiyle üretilen zırhlar, Orta Çağ'da askerlerin savaş sırasında vücutlarını darbelerden korumak için kullandıkları kıyafetler arasında yer alıyordu. Halkaların perçinlerle sabitlenmesi, zırhın üretiminde oldukça özenli bir işçilik uygulandığını gösteriyor.

Tarihi kayıtlara göre geminin battığı sırada içerisinde Danimarka Kralı Hans'ın hizmetindeki Alman paralı askerler de bulunuyordu. Araştırmacılar, zırh parçalarının bu askerlere ait olabileceğini değerlendiriyor.

Orta Çağ'da kaliteli zırhlar uzun yıllar boyunca kullanılıyor, hasar gören bölümleri onarılıyor ve farklı kişilere devredilebiliyordu. Bu nedenle bulunan parçaların geminin battığı tarihten çok daha önce üretilmiş olabileceği de düşünülüyor.

Uzmanlar, metalin yapısını ve kullanılan üretim tekniklerini inceleyerek zırhların hangi bölgede üretildiğini belirlemeyi hedefliyor.

531 YIL ÖNCE ALEVLER İÇİNDE BATTI

Danimarka ve Norveç Kralı Hans'a ait olan Gribshunden, hem askeri hem de diplomatik görevlerde kullanılıyordu. Kral, 1495 yılında siyasi görüşmeler yapmak üzere İsveç'in Kalmar kentine doğru yola çıktı.

Ancak gemi, İsveç'in güneyindeki Stora Ekö Adası açıklarında demirlediği sırada meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın nedeniyle battı. Kral kurtulurken gemideki çok sayıda eşya ve askeri malzeme denizin dibine gömüldü.

1970'li yıllarda dalgıçlar tarafından bulunan batığın büyük ölçüde korunmasında Baltık Denizi'nin düşük tuzluluk oranı etkili oldu. Bölgedeki doğal koşullar, özellikle geminin ahşap bölümlerine zarar veren deniz canlılarının yayılmasını sınırlandırdı.

Günümüzde gelişmiş robotik sistemler ve üç boyutlu görüntüleme teknolojileriyle incelenen batık, geçmişe ilişkin yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Son araştırmada ortaya çıkarılan zırh parçalarının ise dönemin savaş gemilerinde askeri malzemelerin nasıl saklandığının ve askerlerin savaş için nasıl donatıldığının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.