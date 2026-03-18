Avusturya, önceki yıllarda olduğu gibi 2026 yılında da nitelikli ve yarı nitelikli iş gücü alımını sürdüreceğini duyurdu. Avusturya ile anlaşmalı iş ve işçi bulma platformlarında yayımlanan ilanlara göre, hangi meslek gruplarında ne kadar personel alınacağı netlik kazandı. 2026 yılına ilişkin işe alım ilanlarının yayımlandığı bildirildi.

Avusturya’da iş gücü ihtiyacı bulunan sektörler detaylı şekilde açıklanırken, özellikle istihdam açığının yüksek olduğu alanlar dikkat çekti. Avrupa genelinde en fazla eleman ihtiyacı bulunan sektörlerden biri olan sağlık alanında da alım yapan Avusturya’nın, Türkiye’den belirli kriterleri karşılayan adayları kabul ettiği belirtildi.

Ülkede öne çıkan bir diğer istihdam alanının ise yarı nitelikli iş gücü gerektiren teknik ve zanaat meslekleri olduğu ifade edildi. Bu kapsamda Avusturya’nın, teknik ve zanaat alanlarında yıllık yaklaşık 54 bin avro maaşla 40 ila 50 bin arasında personel istihdam etmeyi planladığı aktarıldı. Ayrıca ülkedeki maaşların “Toplu İş Sözleşmeleri” ile güvence altına alındığı vurgulandı.

Genel olarak hem nitelikli hem de yarı nitelikli işçi alımının yapılacağı belirtilse de bazı meslek gruplarında belirgin bir iş gücü açığı bulunduğu ifade edildi. İşte Avusturya’da en fazla personel ihtiyacı bulunan meslekler:

Bilişim ve Teknoloji

Viyana ve Linz gibi şehirler, Avrupa’nın yeni teknoloji üsleri haline geliyor.

Tahmini İhtiyaç: Yıllık 20.000+ yeni dijital yetenek.

Kıdemli Yazılımcı (Senior Developer): Brüt €70.000 – €95.000

Siber Güvenlik Uzmanı: Brüt €65.000 – €85.000

Veri Analisti: Brüt €55.000 – €75.000

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Avusturya’da sağlık sektörü, çalışanlarına en çok değer veren ve en yüksek sosyal hakları sunan sektörlerin başında gelir.

Tahmini İhtiyaç: 2030 yılına kadar toplamda 75.000 sağlık personeli açığı bekleniyor (Yıllık yaklaşık 12.000 – 15.000 alım).

Diplomalı Hemşire: Brüt €48.000 – €62.000

Fizyoterapist: Brüt €45.000 – €58.000

Yaşlı Bakım Uzmanı: Brüt €36.000 – €45.000

Not: Avusturya’da sağlıkta denklik süreci (Nostrifizierung) ciddiye alınır, ancak bu süreçte çalışmanıza izin verilir.

Turizm ve Gastronomi

Özellikle Alp dağlarındaki kayak merkezleri ve Viyana’daki lüks oteller sürekli personel arıyor.

Tahmini İhtiyaç: Sezonluk ve kalıcı olarak yıllık 30.000+ personel.

Mutfak Şefi / Aşçı: Brüt €35.000 – €48.000 (Konaklama ve yemek genellikle işveren tarafından ücretsiz sağlanır).

Servis Elemanı / Garson: Brüt €30.000 – €38.000 (Bahşişler bu rakamı ciddi oranda artırır).

Avusturya’da işe alınmak için başvuru yapacak olan bireyler için belirli süreçler ve tamamlanması gereken belgeler bulunuyor. İşte Avusturya’da yurt dışı işçi alımı kapsamında istihdam edilmek için gereken belgeler, süreç ve işinizi kolaylaştıracak bilgiler:

Teknik ve Zanaat (Mavi/Gri Yaka)

Avusturya sanayi ülkesi olduğu için bu alandaki açık “akut” seviyede.

Tahmini İhtiyaç: Yıllık 40.000 – 50.000 arası yeni teknik personel.

Elektrik Teknisyeni / Tesisatçı: Brüt €42.000 – €54.000

Kaynakçı / CNC Operatörü: Brüt €40.000 – €50.000

İnşaat Ustası: Brüt €38.000 – €48.000

Avusturya’ya gitmek için temel olarak iki ana yol var

İş Arama Vizesi (Job Seeker Visa): Eğer çok yüksek nitelikliyseniz (bilim insanı, üst düzey yönetici vb.) ve henüz bir işiniz yoksa, 6 aylığına iş aramak için bu vizeyle gidebilirsiniz. Puan tablosundan en az 70 puan almanız gerekir.

Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart: Halihazırda bir Avusturyalı işverenden iş teklifi aldıysanız başvuracağınız ana çalışma ve oturum iznidir. Meslek grubuna göre (Eksik meslekler, diğer anahtar çalışanlar vb.) puan barajı 55 ile 70 arasında değişir.

Puanlama Sistemi

Avusturya, başvurunuzu belirli kriterler üzerinden puanlar. Puan toplayabileceğiniz alanlar şunlardır:

Yaş: Genç olmak (35-40 yaş altı) ekstra puan kazandırır.

Eğitim: Üniversite diploması, doktora veya teknik mesleki eğitim.

İş Deneyimi: Mezuniyet sonrası alanınızda geçirdiğiniz yıllar.

Dil Becerisi: Almanca (A1-B2) veya İngilizce (IELTS/TOEFL) seviyeniz.

Avusturya’da Eğitim: Eğer daha önce Avusturya’da okuduysanız bonus puan alırsınız.

Gerekli Temel Belgeler

Belgelerin çoğu Almanca veya İngilizce tercümeli ve noter onaylı (apostilli) olmalıdır:

Geçerli Pasaport: En az 6 ay geçerliliği olan.

Biyometrik Fotoğraf: Son 6 ayda çekilmiş.

İş Sözleşmesi veya Teklifi: (İş arama vizesi hariç) Maaş ve görev tanımını içeren belge.

Eğitim Belgeleri: Diploma, transkript ve mesleki sertifikalar.

İş Deneyimi Belgeleri: Eski iş yerlerinden alınan referans mektupları veya çalışma belgeleri.

Dil Sertifikası: ÖSD, Goethe, TELC (Almanca) veya IELTS, TOEFL (İngilizce).

Konaklama Kanıtı: Avusturya’da yaşayacağınız yerin kira sözleşmesi veya onay belgesi.

Sağlık Sigortası: Avusturya’da geçerli kapsamlı seyahat/sağlık sigortası.

Adli Sicil Kaydı: Son 3 ay içinde alınmış temiz sicil belgesi.

Finansal Yeterlilik: Kalacağınız süreyi karşılayacak banka bakiyesi (aylık yaklaşık €1.300-€1.500 civarı)

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

Puanınızı Hesaplayın: Resmi sitelerdeki hesaplama aracını kullanarak barajı geçip geçmediğinizi görün.

İş Bulun: (Eğer iş arama vizesiyle gitmiyorsanız) Avusturya’daki şirketlere başvurun ve teklif alın.

Randevu Alın: Yaşadığınız ülkedeki Avusturya Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’ndan (Türkiye için VFS Global üzerinden) randevu alın.

Belgeleri Teslim Edin: Tüm dosyanızı eksiksiz olarak sunun ve biyometrik verilerinizi verin.

AMS İncelemesi: Başvurunuz Avusturya İş Kurumu’na (AMS) gönderilir. AMS, piyasada bu işi yapacak yerel birinin olup olmadığını (Labor Market Test) kontrol eder.

Onay ve Giriş: Başvurunuz onaylandığında size bir “D Tipi Vize” verilir. Bu vizeyle Avusturya’ya girip yerel makamlardan asıl kartınızı (RWR Card) alırsınız.