Oyuncu Demet Özdemir, mutfakta yemek hazırlarken çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem olmuştu. Yaklaşık 54 bin lira değerindeki tişörtüyle 30 liralık soğan doğraması üzerinden yapılan yorumlara yanıt veren Özdemir, yemek yapmayı bildiğini özellikle vurguladı.

“SOĞAN DA DOĞRUYORUM, OYUNCULUK DA YAPIYORUM”

Bezelye yemeği hazırlamak için mutfağa giren Özdemir'in lüks tişörtüyle soğan doğraması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Görüntüler hakkında konuşan oyuncu, yemek yapmayı bilmediği yönünde bir izlenim oluşmasına şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

“Böyle şeyleri çok sık paylaşmadığım için sanki hiç yemek yapmayı bilmiyormuşum gibi oldu. Oysaki çok güzel yemek yaparım. Soğan da doğrayabiliyorum, oyunculuk da yapıyorum ve işimin de peşindeyim. Tahtada değil de elde soyuyor diye biraz garip geldi insanlara... Güzel, sınıfı geçtim”

AYBÜKE PUSAT SORUSUNA YANIT VERDİ

Kanal D'de yayımlanan 'Eşref Rüya' dizisinin devamında yer almayacak olan Demet Özdemir'e, projenin Aybüke Pusat ile sürmesi ve bu durumun aralarında kırgınlık yaratıp yaratmadığı da soruldu.

Özdemir, konuyla ilgili şu yanıtı verdi:

“Mümkün değil. Çünkü biz güzel bir işi finalize ettik. Bambaşka bir şey yapılıyor şimdi... Tabii ki bir sürü şey yazılıyor ama bir kadın bir kadının hakkında zaten kötü bir şey söylemez. Erkekler için olmuyor bunlar ama kadınlar için çok fazla bir kırılma noktası yaratılıyor”

KISA SAÇLARININ NEDENİNİ AÇIKLADI

'One More' tiyatro oyununun galasına katılan Demet Özdemir, yeni tarzıyla da ilgi gördü. Saçlarını kısa kestiren oyuncu, değişikliğin özel bir nedeni olmadığını belirterek, “Tamamen rahatlık, yani tam değişiklik istiyordum. Böyle denk geldi” dedi.

54 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ TİŞÖRTÜYLE MUTFAĞA GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Demet Özdemir, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından mutfakta soğan doğrarken çekilen görüntülerini “Soğan show” notuyla paylaşmıştı. Yaklaşık 54 bin lira değerindeki tişörtüyle mutfağa giren oyuncunun bu görüntüleri kısa sürede konuşulmuş, 30 liralık soğan ile pahalı tişört arasındaki tezat sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına konu olmuştu.