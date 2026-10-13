İngiliz bir giyim markası tarafından hazırlanan ve Rock Jacket adı verilen ceket, yaklaşık 54 bin kayrak taşı parçasından oluşan dış yüzeyiyle dikkat çekiyor. Geliştirilen prototip, normalde inşaat ve çatı kaplamalarında kullanılan bir malzemenin giyilebilir hale getirilebileceğini gösteriyor.

TAŞ PARÇALARINI ESNEK KUMAŞA YERLEŞTİRDİLER

Ceketin üretiminde kayrak taşı, yaklaşık 5 milimetre genişliğinde küçük parçalara ayrıldı. Bu parçalar esnek bir kumaş taban üzerine yerleştirilerek taşların birbirinden bağımsız hareket edebilmesi sağlandı.

Böylece dış yüzeyi sert taşlarla kaplı olmasına rağmen ceket, geleneksel taş kaplamaların aksine eğilip bükülebilen bir yapıya kavuştu. Tasarımda taşın doğal dokusu ve görünümü korunurken hareket kabiliyetinin kaybolmamasına odaklanıldı.

FİYATI 50 BİN STERLİN

Rock Jacket için açıklanan 50 bin sterlinlik fiyat (yaklaşık 3,3 milyon TL), tasarımın bir başka dikkat çekici ayrıntısı oldu. Şirketin geliştirdiği ceket, seri üretime geçmiş sıradan bir giyim ürünü değil, özel olarak hazırlanan deneysel bir tasarım niteliği taşıyor.