Shandong eyaletindeki Haiyang Nükleer Enerji Santrali'nde yürütülen genişleme çalışmaları, ülkenin enerji üretim kapasitesini artırma planının önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Projenin çevresel etkilerine ilişkin tahminler de dikkat çekiyor.

YILDA 61 MİLYAR KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETECEK

Santralin beşinci reaktörünün inşası için ilk beton dökme işlemleri başladı. Binlerce ton beton kullanılarak oluşturulacak temel, reaktörün ana yapısını taşıyacak ve olası depremlere karşı dayanıklılık sağlayacak.

Toplam altı reaktörden oluşacak tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla yılda yaklaşık 61 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor. Yeni reaktörlerin her birinin elektrik üretim kapasitesi ise 1,3 milyon kilovat olacak.

Tesiste kullanılacak üçüncü nesil reaktörler, acil durumlarda yer çekimi ve doğal dolaşım gibi fiziksel süreçlerden yararlanan pasif güvenlik sistemleriyle donatılacak.

48 MİLYON TON KARBON SALIMI ÖNLENECEK

Dev tesis yalnızca elektrik üretmekle sınırlı kalmayacak. Proje kapsamında çevredeki yerleşim yerlerine ısıtma hizmeti de sağlanacak. Uzun vadede 25 yerleşim bölgesinde toplam 150 milyon metrekarelik alanın ısıtılması hedefleniyor.

Yetkililerin hesaplamalarına göre santral tam kapasiteyle çalıştığında yılda yaklaşık 18,5 milyon ton kömür tüketiminin önüne geçilecek. Böylece 48 milyon tondan fazla karbondioksit salımının engellenmesi bekleniyor.

Nükleer enerji yatırımlarını hızlandıran Çin'de 64 reaktör faaliyet gösterirken, 56 reaktörün yapımı devam ediyor veya inşasına onay verilmiş durumda. Ülke, 2040 yılına kadar nükleer enerji kapasitesini 200 milyon kilovata çıkarmayı hedefliyor.