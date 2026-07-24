Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ailesiyle birlikte çıktığı Bodrum tatilinden paylaşımlarla adından söz ettirdi. Kızı Hira ve eşi Okan Kurt ile mavi turun keyfini çıkaran Akalın'ın fit görünümü ve özellikle karın kasları sosyal medyada gündem oldu.

BODRUM'DA AİLESİYLE TATİL KEYFİ

Demet Akalın ve Okan Kurt, 4 Şubat 2014 tarihinde dünyaya gelen kızları Hira ile birlikte yaz tatiline devam ediyor. Bir süredir Bodrum'da olan çift, deniz ve güneşin tadını çıkarırken tatil anlarını da takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

BABA-KIZ ANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Akalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Okan Kurt'un kızı Hira ile yakından ilgilendiği ve baba-kızın keyifli anlar yaşadığı görüldü. Aile pozları takipçilerden yoğun ilgi gördü.

KARIN KASLARI GÜNDEM OLDU

Tekne tatilinden paylaştığı karelerde fit haliyle dikkat çeken Demet Akalın, özellikle karın kaslarıyla konuşuldu. Ünlü şarkıcının formunu koruyan görüntüsü birçok takipçisinden övgü aldı.

BEĞENEN DE OLDU, ELEŞTİREN DE

Akalın'ın tatil kareleri sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı takipçileri şarkıcının fit görünümüne hayran kalırken, bazı kullanıcılar ise fotoğraflarda photoshop veya yapay zeka kullanılmış olabileceğini iddia etti.

Demet Akalın'ın Bodrum tatilinden paylaştığı kareler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.