Şarkıcı Göksel, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Yalıkavak'ta dinlenen ünlü sanatçı, plajda güneşlenip denize girerek yazın keyfini çıkardı.
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Göksel, yaz sezonu için Bodrum Yalıkavak'ı tercih etti. Gün içinde plajda vakit geçiren sanatçı, bir süre güneşlendikten sonra serinlemek için denize girdi.
Pembe renkli mayosuyla görüntülenen 54 yaşındaki şarkıcının sade ve doğal tarzı dikkat çekti. Yoğun çalışma temposuna kısa bir ara veren Göksel, tatilin keyfini çıkarırken objektiflere böyle yansıdı.
Göksel'in Bodrum'daki tatil görüntüleri, hayranlarının da ilgisini çekti.
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Öte yandan; Göksel ve Emir Can İğrek, albüm yorgunluklarını atmak için çıktıkları Bodrum tatilinde karşılaştı.
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