Tesco, Asda ve Sainsbury's gibi İngiltere’nin önde gelen süpermarket zincirlerinde satılan ve yarım asrı aşkın geçmişe sahip gıda üreticisi Glens of Antrim Potatoes Ltd, mali kriz atlatılamayınca iflas başvurusunda bulundu.

Kuzey İrlanda merkezli patates tedarikçisi ve özel cips markasının operasyonlarını derhal durdurmasıyla birlikte şirket bünyesinde çalışan yaklaşık 100 kişi işini kaybetti.

1972 yılında kurulan ve zamanla İngiltere ile İrlanda genelinde popüler bir cips markasına dönüşen şirket; artan tarım, işçilik, yakıt ve enerji giderleri nedeniyle ciddi nakit akışı sorunları yaşadı. Kayyum atanan Interpath temsilcileri, şirketi ayakta tutabilmek adına yeniden yapılandırma ve yatırımcı arayışlarına gidildiğini ancak sonuç alınamadığını belirtti.

Glens of Antrim’in iflası, Birleşik Krallık’ta 2026 yılı boyunca gıda sektörünü vurmaya devam eden geniş çaplı mali krizin son halkası oldu.