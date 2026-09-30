Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Uşak Seramik, ekonomik darboğazın ardından konkordato sürecine girdi. 1972 yılında temelleri atılan 54 yıllık şirket, borçlarını yeniden yapılandırmak ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla mahkemeye başvurdu.

Uşak’ın Banaz ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren Uşak Seramik’in konkordato başvurusu Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, 29 Eylül 2026 tarihli kararla şirketin mali durumunun incelenmesi için üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Şirket, başvurunun borçların yeniden yapılandırılması, finansal yapının güçlendirilmesi ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla yapıldığını açıkladı.

NEPAL VE HİNDİSTAN'DAN İŞÇİ GETİRİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Konkordato haberinin yanı sıra Uşak Seramik hakkında daha önce Nepal ve Hindistan’dan işçi getirildiği yönünde iddialar da gündeme gelmişti.

Gündeme gelen iddialara göre, yurt dışından getirilen bazı işçilerin fabrika sahası içerisinde oluşturulan konteyner alanında konaklaması sağlandı. Bu iddialarla birlikte iş gücü temini, yerel istihdam ve çalışma koşullarına ilişkin çeşitli soru işaretleri de sorulmuştu.

Ücretlerin zamanında ödenmediği ve işçi temininde güçlük yaşandığı yönündeki iddialar da çok konuşulmuştu.

ÖDEMEDE AKSAKLIK YAŞANMIŞTI

Konkordato başvurusundan kısa süre önce şirketin ödeme takviminde de sorun yaşandı. Uşak Seramik’in ihraç ettiği özel sektör borçlanma aracına ilişkin 22 Eylül’de yapılması gereken itfa ve kupon ödemesi zamanında gerçekleştirilemedi.

Şirket, gecikmenin ödeme ve fon aktarımı sırasında yaşanan teknik ve operasyonel bir aksaklıktan kaynaklandığını açıklamış, ödemenin 23 Eylül’de yapılması için işlemlerin sürdüğünü bildirmişti.

MAHKEMEDEN ŞİRKETE KORUMA

Mahkemenin tedbirleri kapsamında, kanunda belirtilen imtiyazlı alacaklar dışında şirket hakkında yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Daha önce başlatılan takipler de geçici mühlet boyunca duracak.

Rehinli alacaklara ilişkin takiplerin devam edebilmesine karar verilirken rehinli malların satışına izin verilmeyecek. Şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için çeşitli koruyucu tedbirler de uygulanacak.

BORSA İSTANBUL'DAN YAKIN İZLEME KARARI

Konkordato sürecinin başlamasının ardından Borsa İstanbul da Uşak Seramik hisseleriyle ilgili karar aldı. USAK paylarının Yıldız Pazar'dan Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildi.

Şirket hisselerinin işlem sırası 30 Eylül 2026'da kapalı kalacak. USAK payları, 1 Ekim'den itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.

ŞİRKETİN GELECEĞİ İNCELENECEK

Uşak Seramik'in konkordato sürecinde bundan sonraki aşamada geçici komiser heyetinin incelemeleri ve mahkemenin vereceği kararlar belirleyici olacak.