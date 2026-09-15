İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi; Amper Elektrik İnşaat ve Sanayi A.Ş., Forend Elektrik Malzemeleri ve Dış Ticaret A.Ş. ile Protart Elektrik ve Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen konkordato davasında nihai kararını açıkladı. Mahkeme, mali durumunu düzeltemeyen üç şirketin de 10 Eylül 2026 tarihi itibarıyla iflasına hükmetti. Davada şirket yönetim kurulu üyesi Harutyun Serj Sırmabıyıkoğlu yönünden açılan talep, kişinin iflasa tabi olmaması gerekçesiyle reddedildi. İflas kararıyla birlikte şirketler lehine verilen kesin mühlet kapsamındaki tüm ihtiyati tedbir kararları kaldırıldı ve konkordato komiser heyetinin görevi sonlandırıldı.

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