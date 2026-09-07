Yeni sistemler Hırvatistan'ın halen envanterinde bulunan eski Vulkan M92 ve BM-21 Grad sistemlerinin yerini alacak. Mevcut sistemlerin yaklaşık 20 kilometrelik menziline karşılık Chunmoo, kullanılacak mühimmatın türüne göre 300 kilometrenin üzerindeki hedeflere ulaşabiliyor. Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anušić, sistemin gelecekte 500 kilometreye ulaşabilecek mühimmatları da kullanabileceğini söyledi.

18 FIRLATICI VE MÜHİMMAT ALINACAK

Satın alma kapsamında Güney Koreli Hanwha Aerospace, Hırvatistan'a 18 adet K239 Chunmoo fırlatıcı ile roket mühimmatı sağlayacak. Polonyalı WB Group bünyesindeki WB Electronics ise sistemlerin komuta-kontrol altyapısının teslimatı ve entegrasyonundan sorumlu olacak.

Tekerlekli bir araç üzerine yerleştirilen K239 Chunmoo'nun önemli özelliklerinden biri, aynı fırlatıcı üzerinde iki farklı roket modülünü aynı anda taşıyabilmesi. Böylece farklı menzil ve görevler için geliştirilen mühimmatlar aynı araç üzerinden kullanılabiliyor. Hırvatistan yönetimi, sistemi kısa, orta ve uzun menzilde hassas ateş desteği sağlayacak şekilde kullanmayı planlıyor.

HIMARS İLE BİRLİKTE KULLANILACAK

Hırvatistan daha önce ABD'den M142 HIMARS sistemleri de sipariş etmişti. Bu nedenle Chunmoo'lar HIMARS'ın yerine değil, onunla birlikte Hırvat ordusunun uzun menzilli ateş gücünü genişletmek için kullanılacak. Yeni alımla birlikte Zagreb, farklı mühimmat seçeneklerine sahip iki modern roket topçu sistemini aynı anda envanterine katmış olacak.

Chunmoo'nun Avrupa'daki kullanıcı sayısı da artıyor. Hırvatistan, Polonya, Estonya ve Norveç'in ardından sistemi seçen dördüncü Avrupa ülkesi olacak. Hırvatistan Savunma Bakanlığı, tercih nedenleri arasında 24 ila 36 aylık teslimat süresini, maliyeti, sistemin bulunabilirliğini ve sanayi iş birliğine açıklığını gösteriyor.

Alım programı 2026-2029 yılları arasında yürütülecek ve tüm paketin 24 ila 36 ay içerisinde teslim edilmesi planlanıyor. Sözleşmenin değeri KDV hariç 435,2 milyon euro, KDV dahil ise 544,05 milyon euro seviyesinde. Hırvat hükümeti yalnızca 2026 yılı için projeye yaklaşık 108,8 milyon euro ödeme ayırdı.