Dünyanın faal durumdaki en büyük buharlı lokomotifi olarak kabul edilen Big Boy No. 4014, Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel tur kapsamında ülkeyi dolaşıyor. Tarihi lokomotif, geçtiği güzergâhlarda yoğun ilgi görüyor.

Yaklaşık 41 metre (135 feet) uzunluğundaki lokomotif, bu ay Pennsylvania'daki Valley Forge Tarihi Parkı'ndan geçti. Tur kapsamında 4 ve 5 Temmuz'da Philadelphia'dan geçen tren, daha sonra Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Kansas ve Colorado eyaletlerinden geçerek ay sonunda Wyoming'deki bakım merkezine dönecek.

TAMAMEN MEKANİK SİSTEMLE ÇALIŞIYOR

Big Boy No. 4014, modern otomasyon sistemleri kullanılmadan tamamen mekanik ve manuel kontrolle işletiliyor. Lokomotifin tüm hareketleri ve sistemleri insan müdahalesiyle yönetiliyor. Kabinde görev yapan ekip, yüksek sıcaklık ve yoğun gürültü nedeniyle koruyucu ekipman kullanırken, çalışma sırasında el işaretleriyle iletişim sağlıyor.

SAVAŞ DÖNEMİNİN AĞIR YÜK DEVİ

Big Boy serisi, Union Pacific için American Locomotive Company tarafından 1941-1944 yılları arasında üretildi. Utah ile Wyoming arasındaki Wasatch Dağları'nın zorlu eğimlerinde ağır yük taşımak amacıyla geliştirilen lokomotifler, saatte yaklaşık 40 mil hızla 3 bin 800 ton ağırlığındaki 120 vagona kadar yük çekebiliyordu.

SADECE BİRİ ÇALIŞIR DURUMDA

Toplam 25 adet üretilen Big Boy lokomotifinden günümüze yalnızca sekizi ulaştı. Bunlardan sadece Big Boy No. 4014 çalışır durumda bulunuyor.

Bir milyondan fazla mil yol kat ettikten sonra Aralık 1961'de hizmetten çıkarılan lokomotif, 2013 yılında Union Pacific tarafından Kaliforniya'daki RailGiants Müzesi'nden alınarak kapsamlı bir restorasyona tabi tutuldu. Restorasyonun tamamlanmasının ardından 2019 yılında, ilk kıtalararası demiryolunun 150. yıl kutlamaları kapsamında yeniden raylara döndü.

Bugün tarihi lokomotif, ABD'nin 250. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ülke turuyla demiryolu tarihinin en önemli simgelerinden biri olarak yolculuğunu sürdürüyor.