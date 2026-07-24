Danimarka Krallığı'na bağlı özerk Faroe Adaları, yaklaşık 55 bin nüfusuna rağmen dünyanın en dikkat çekici ulaşım projelerinden birini hayata geçirdi. Feribotlara bağımlılığı azaltmak isteyen ada yönetimi, okyanus tabanının altına inşa ettiği tünellerle adaları birbirine bağladı.

DÖRT SU ALTI TÜNELİYLE BAĞLANDILAR

Faroe Adaları'nda bugün hizmet veren dört su altı karayolu tüneli sayesinde nüfusun yüzde 90'ından fazlası kesintisiz kara yolu ağına erişebiliyor. İlk tünel 2002 yılında açılırken, son olarak 2023'te hizmete giren 10,8 kilometrelik Sandoyartunnilin adalar arasındaki ulaşımı daha da kolaylaştırdı.

DÜNYANIN İLK SU ALTI DÖNER KAVŞAĞI

11,2 kilometre uzunluğundaki Eysturoyartunnilin ise dünyanın ilk su altı döner kavşağına ev sahipliği yapıyor. Deniz seviyesinin yaklaşık 72 metre altında yer alan kavşak, mavi ışıklandırması ve Faroeli sanatçı Tróndur Pátursson'un eseriyle dikkat çekiyor.

YENİ HEDEF DAHA UZUN BİR TÜNEL

Faroe Adaları şimdi de Sandoy ile takımadaların en güneyindeki Suðuroy Adası'nı birbirine bağlayacak 23 kilometreyi aşan yeni bir su altı tüneli için hazırlık yapıyor. Öte yandan Norveç'te inşası süren 27 kilometrelik Rogfast Tüneli'nin ise tamamlandığında dünyanın en uzun ve en derin su altı karayolu tüneli olması hedefleniyor.